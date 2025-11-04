OFERTA ELECCIONES $990
Política

Ricardo Solari y Juan Carvajal, los expertos que han reforzado a Jara en su recta final

Los expertos en comunicaciones, con decenas de campañas en el cuerpo, se han sumado -en reserva- al equipo de orejeros que formalmente lideran Darío Quiroga y Susana González. El resultado: una candidata menos confrontacional.

Por 
Juan Andrés Quezada
 
David Tralma
Ricardo Solari y Juan Carvajal, la experimentada mano que orejea a Jara.

Con decenas de campañas y crisis comunicacionales en el cuerpo, el socialista Ricardo Solari -quien oficialmente es parte desde un inicio del equipo estratégico del comando- y el periodista y exdirector de la Secretaría de Comunicaciones (Secom) Juan Carvajal se han sumado al equipo de orejeros de la candidata oficialista.

Fuentes del comando de Jara reconocen que ambos son fuente de consulta para la exministra cuando requiere opinión sobre asuntos puntuales.

Se cuentan entre los expertos que han planteado la necesidad de potenciar los mensajes de la candidata en áreas específicas como la seguridad, que tras varias mediciones internas se instaló como un tema prioritario en la campaña de la exministra, pues es un tópico que le permite crecer y que es valorado sobre todo entre las mujeres.

En el comando insisten en que la preparación de los debates de Jara está en manos de sus consejeros de siempre: Darío Quiroga, Camila Miranda y la jefa de comunicaciones, Susana González. Pero independiente de eso, la exministra frente a cada ocasión activa un amplio pool de consejeros.

En las últimas semanas Jara dio un giro respecto a sus primeras intervenciones en debates, en los que cometió reiterados equívocos que la llevaron a reconocer públicamente su bajo desempeño.

En el debate en Archi de este martes y en el realizado en Canal 13 Jara, en tanto, buscó mostrarse dialogante y no reactiva especialmente con su par republicano, José Antonio Kast. Incluso, en redes sociales circuló un “meme” al respecto donde ambos candidatos conversan amistosamente en el encuentro Enagro 2025, realizado el lunes pasado.

También ha sido evidente el cambio de look de Jara en las últimas semanas. En el último debate en Canal 13 vistió un traje con un corte más elegante, además de un maquillaje profesional y un peinado para la ocasión.

Al inicio de la campaña Quiroga se había opuesto a la tesis de “cambiar” a Jara, creyendo que su esencia y sencillez eran su principal valor. Sin embargo, en esta recta final ha escuchado los consejos de “presidencializar un poco más” a la exministra del Trabajo.

Jara, el lunes, en el Encuentro Nacional Eenagro 2025, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura.

“Un nuevo aire”

Desde el equipo de Jara señalan que la permanencia de la candidata en la pole position y su leve alza en las encuestas le han dado “un nuevo aire” a la campaña.

Ello, aseguran las mismas fuentes, ha hecho que un grupo de figuras del Socialismo Democrático, que tras su sorpresivo triunfo en las primarias dieron un paso al costado, hoy se ofrezcan para colaborar con Jara en esta recta final (faltan 19 días para elección).

“Hay muchas personas que llaman, sugieren”, señala un miembro del equipo. “Hoy todos quieren estar”, agrega otro.

En ese contexto, Solari se ha levantado como un nombre evidente para dar un paso al frente no solo en la recta final de la campaña, sino que también en un eventual balotaje, etapa para la que el comando de Jara se ha ido preparando desde el primer día.

Previamente, el exjefe de campaña del “En contra” ya había sido sondeado para asumir un rol importante en la primera vuelta, pero por motivos laborales y viajes al extranjero debió quedar relegado a un segundo plano, aunque dentro del comité estratégico que lidera el sociólogo independiente Darío Quiroga.

El caso de Carvajal es distinto. El exlíder de la Secom bajo el gobierno de Michelle Bachelet ha debido asumir un rol de consejero estrictamente fuera de horario laboral, ya que el periodista hasta ahora sigue siendo parte del equipo de la Secretaría de Comunicaciones de la administración del Presidente Gabriel Boric que lidera Pablo Paredes.

A ese rol llegó para ejercer como asesor externo en julio de 2023, donde asumió un rol en el manejo de la crisis del Ejecutivo por el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado, que al gobierno de Boric le costó cargos de ministros, subsecretarios, secretarios regionales ministeriales y más.

Desde esa ocasión Carvajal se ha mantenido como asesor de crisis en el gobierno.

