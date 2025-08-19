SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

La abanderada presidencial del oficialismo remarcó que las candidaturas al Congreso son decisiones de los partidos políticos, aunque sostuvo su pesar por no ir en una lista única.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, presentó sus reparos a la candidatura parlamentaria del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aspira a ocupar un cupo en la Cámara de Diputados.

Ayer lunes el Pacto Unidad por Chile (PS, FA, PC, DC, PPD, PR y PL) presentó ante el Servicio Electoral (Servel) la nómina oficial de sus candidatos para las elecciones parlamentarias. En ese sentido, se confirmó la candidatura de Jadue para ser diputado por el distrito 9.

Sin embargo, no es un secreto que la figura del exjefe comunal genera incomodidad en las filas oficialistas y de la DC. En particular, porque arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

A eso se suman sus cuestionadas vocerías, las que -algunos aseguran- han complejizado la candidatura presidencial de Jara, quien, como él, es militante comunista.

En ese escenario, en diálogo con Mucho gusto, Jara manifestó sus reparos a la decisión del pacto.

“Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”, sostuvo.

Jara aseguró que si ella hubiese estado en la posición de Jadue: “Me habría dedicado a defenderme en los tribunales, pero bueno, hay decisiones que toman algunas personas y será la ciudadanía la que elegirá”.

“En el caso de Daniel, él está en un proceso judicial y yo espero que lo resuelva lo antes posible, lo he dicho siempre, y me parece que aquí más que hacer reclamos, lo que tiene que hacer es defenderse en los tribunales", aseveró.

Con ello, la candidata señaló que “en la diversidad en que se amplía esta coalición, las personas tienen derecho a postularse mientras no se pruebe que son culpables”.

Eso sí, mencionó que a ella le hubiese gustado contar con “una pura lista. Me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estarse defendiendo a la vez, pero es lo que hay, y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos, porque aquí todos son adultos", remarcó.

En esa línea, la aspirante a La Moneda subrayó que son los partidos los encargados de definir las candidaturas al Parlamento. “El énfasis en particular de mi candidatura es estar con los problemas de la gente más que con los problemas los partidos”, indicó.

Más sobre:Jeannette JaraDaniel JadueCongresoCandidatura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Programa económico de Matthei promete bajar impuestos a las empresas al 18%, congelar el empleo público y crear un millón de trabajos

Bolsa de Santiago confirma gestiones de Territoria para comprar el histórico edificio de la plaza bursátil

Ventas online del retail se enfrían en el segundo trimestre

Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo

Delitos ingresados al Ministerio Público aumentaron un 19,6% en primer semestre 2025: homicidios subieron un 1,2%

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Lo más leído

1.
Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

Enjoy logra salida del casino de Viña del Mar y Ripamonti manifiesta su molestia por el proceso

2.
Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

3.
Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

Conductores de buses RED realizan paro este martes: revisa los más de 50 recorridos afectados

4.
De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

De cuánto es el Aguinaldo de Fiestas Patrias para el sector público y pensionados

5.
Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Momentos de tensión en Servel y anuncios desde el norte: candidatos inscriben candidaturas y lanzan campañas

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Este es el momento en que sustraen a una recién nacida desde el Hospital de Coronel

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Familia es criticada por realizar fiesta de revelación de género en un área protegida en el Cajón del Maipo

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Servicios

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Estos son los más de 50 recorridos afectados hoy por el paro de conductores de buses RED

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 19 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes
Chile

Dónde y a qué hora ver el show gratuito de Lucybell en el Metro de Santiago este martes

Kast emplaza a Jara a responder incorporación de Daniel Jadue en lista parlamentaria del oficialismo

Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

Programa económico de Matthei promete bajar impuestos a las empresas al 18%, congelar el empleo público y crear un millón de trabajos
Negocios

Programa económico de Matthei promete bajar impuestos a las empresas al 18%, congelar el empleo público y crear un millón de trabajos

Bolsa de Santiago confirma gestiones de Territoria para comprar el histórico edificio de la plaza bursátil

Ventas online del retail se enfrían en el segundo trimestre

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años
Tendencias

3 razones que explican por qué la izquierda en Bolivia sufrió su peor derrota en 20 años

Cómo fue la reunión entre Trump y Zelenski y cómo buscan poner fin a la guerra en Ucrania

Cómo Elon Musk y Jeff Bezos buscan reabastecer el combustible de las naves durante viajes espaciales

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo
El Deportivo

Con el Cimbi Cuevas como creador: la sorprendente pizarra de Garnero que ilusiona a la UC tras golear a Colo Colo

La potente advertencia de Claudio Borghi a Aníbal Mosa tras la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

El feroz dardo de Diego Rivarola a Eduardo Vargas por su actitud con la U

4 películas recomendadas para ver en Sanfic
Finde

4 películas recomendadas para ver en Sanfic

Congreso celebra los 50 años de Terra Incógnita con concierto y vinilo de edición especial

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo
Cultura y entretención

Luca Marinelli como el Duce: ve aquí el trailer de la serie Mussolini, hijo del siglo

Distópica película con Daniela Ramírez anuncia estreno en cines chilenos

¿Cuándo y por qué realmente fue detenida? Los detalles inéditos del paso de Cecilia por la cárcel

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania
Mundo

Intercambio de territorio: la propuesta de Rusia para congelar la guerra en Ucrania

Kim Jong Un apuesta por “expandir” su armamento nuclear y acusa a Estados Unidos y Corea del Sur de “buscar la guerra”

Estados Unidos apunta que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones: “Quizá no sea justo, pero es lo que se necesita”

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?