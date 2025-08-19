Jara por candidatura de Jadue a la Cámara: “Yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial”

La candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, presentó sus reparos a la candidatura parlamentaria del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien aspira a ocupar un cupo en la Cámara de Diputados.

Ayer lunes el Pacto Unidad por Chile (PS, FA, PC, DC, PPD, PR y PL) presentó ante el Servicio Electoral (Servel) la nómina oficial de sus candidatos para las elecciones parlamentarias. En ese sentido, se confirmó la candidatura de Jadue para ser diputado por el distrito 9.

Sin embargo, no es un secreto que la figura del exjefe comunal genera incomodidad en las filas oficialistas y de la DC. En particular, porque arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

A eso se suman sus cuestionadas vocerías, las que -algunos aseguran- han complejizado la candidatura presidencial de Jara, quien, como él, es militante comunista.

En ese escenario, en diálogo con Mucho gusto, Jara manifestó sus reparos a la decisión del pacto.

“Los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial” , sostuvo.

Jara aseguró que si ella hubiese estado en la posición de Jadue: “Me habría dedicado a defenderme en los tribunales, pero bueno, hay decisiones que toman algunas personas y será la ciudadanía la que elegirá”.

“En el caso de Daniel, él está en un proceso judicial y yo espero que lo resuelva lo antes posible, lo he dicho siempre, y me parece que aquí más que hacer reclamos, lo que tiene que hacer es defenderse en los tribunales", aseveró.

Con ello, la candidata señaló que “en la diversidad en que se amplía esta coalición, las personas tienen derecho a postularse mientras no se pruebe que son culpables”.

Eso sí, mencionó que a ella le hubiese gustado contar con “una pura lista. Me habría gustado tener puros candidatos que no hubiesen tenido que estar preocupados de estarse defendiendo a la vez , pero es lo que hay, y no voy a estar respondiendo por cada uno de ellos, porque aquí todos son adultos", remarcó.

En esa línea, la aspirante a La Moneda subrayó que son los partidos los encargados de definir las candidaturas al Parlamento. “El énfasis en particular de mi candidatura es estar con los problemas de la gente más que con los problemas los partidos”, indicó.