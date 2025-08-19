Pacto oficialista: Frente Amplio y PC inscriben a Gonzalo Winter y a Daniel Jadue como candidatos a diputado

Distrito a distrito, los equipos negociadores del oficialismo -y la Democracia Cristiana (DC)- han pasado la tarde inscribiendo a sus respectivos candidatos parlamentarios en la sede del Partido Socialista (PS), que ha funcionado como el centro de operaciones de la alianza en esta elección.

Al llegar al distrito 9 (Recoleta, Cerro Navia, Huechuraba), se confirmó algo que en la alianza ya daban por hecho: que el Partido Comunista (PC) inscribiría la candidatura de Daniel Jadue ahí.

El exalcalde de Recoleta genera un fuerte rechazo en las filas oficialistas y de la DC. En particular, porque arriesga 18 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos por por su rol en el caso en la Asociación Chilena de Municipalidades de Farmacias Populares (Achifarp).

Sumado a eso, en el sector resienten mucho que algunas de sus últimas vocerías hayan complejizado la candidatura presidencial de Jeannette Jara, quien, como él, es militante comunista.

La más controvertida fue cuando adelantó, en su programa de streaming, que la abanderada había tomado la decisión de renunciar al PC.

Por estos antecedentes, en el sector temen que la candidatura de Jadue pueda afectar a los demás postulantes del pacto Unidad por a Chile como a la propia Jara.

Otro nombre incluido en la nómina en los últimos minutos fue el del diputado Gonzalo Winter en el distrito 10 (Santiago, Providencia Ñuñoa). El diputado competirá por un tercer período legislativo, pese a las dudas que tuvo sobre si postular o no.

Uno de los mayores factores que sopesó fue el nacimiento de su primer hijo, Manuel, a fines del año pasado. Su plan en ese entonces era alejarse de la primera línea política para dedicar más tiempo a la paternidad.

Sin embargo, eso no se concretó y Winter terminó siendo el candidato presidencial del Frente Amplio en la primaria oficialista del 29 de junio. Su fracaso fue absoluto: apenas obtuvo un 9% de las preferencias, tras una dura campaña marcada por diferencias entre él y su partido.

Ese resultado también lo distanció de la postulación por el distrito 10. Pero finalmente su partido registró su nombre.