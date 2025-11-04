OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Política

Jara se reúne con Tohá y figuras de la ex Concertación, en medio de discusión por “cambios” en campaña del balotaje

Carolina Tohá será una de las invitadas a la cena de camaradería con la candidata presidencial oficialista, que se realizará mañana en el Divertimento. Nicolás Eyzaguirre también había confirmado, pero el cambio de la fecha inicial de la cita (lunes 3), chocó con su agenda.

Juan Andrés QuezadaPor 
Juan Andrés Quezada
Jara se reúne con figuras de la exConcertación en medio de discusión por nuevos nombres en campaña del balotaje DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Los expresidentes del PPD, Víctor Barrueto y Sergio Bitar, organizadores de una cena de camaradería con la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara -que se realizará mañana en el restaurante Divertimento- debieron cerrar ayer la lista de invitados -entre los que se encuentra la exministra del Interior, Carolina Tohá-.

Cuentan que, tras filtrarse el encuentro recibieron muchos mensajes y llamadas de personas que querían participar. Sin embargo, agregan, debieron respetar la “idea original” de la invitación a la candidata, que era una conversación “distendida”, “con no más de 15 personas” y “reservada”, con ella.

Pese a ello, por el PPD están confirmados los exministros Francisco Vidal y Paulina Saball, el senador Ricardo Lagos Weber, los exparlamentarios Guido Girardi, Adriana Muñoz y María Antonieta Saa; las diputadas Helia Molina y Camila Musante, la diplomática Marta Mauras y los dirigentes Eduardo Báez, Pía Castelli, Valentina Rojas y Juan Eduardo Faúndez.

Entre los representantes del socialismo asistirán los exministros Ana Lya Uriarte, Ricardo Solari y Osvaldo Puccio, y el senador Gastón Saavedra.

Cierra la nómina los DC Alejandra Krauss, Nicolás Mena y Guillermo Pickering.

Nicolás Eyzaguirre había confirmado para la fecha inicial de la cita (lunes 3 de noviembre), pero al postergarse un día -a petición de Jara- tuvo un problema de agenda. Lo mismo ocurrió con la extimonel del PPD, Natalia Piergentili, los senadores Jaime Quintana y José Miguel Insulza -quienes tienen labores parlamentarias y se encuentran en plena campaña-.

“El propósito es reforzar nuestro apoyo y alentar a nuestra candidata presidencial, en momentos que se ha dicho que mucha gente de la Concertación están con Evelyn Matthei", comenta Bitar, quien agrega que ”la segunda vuelta será una elección muy distinta a la primera".

La cena se produce, además, en momentos en que el comando de Jara se encuentra buscando a nuevos rostros que se sumen al balotaje y le den a la campaña -la tercera que ha tenido este año- un sello más convocante.

El objetivo es salir a buscar a nuevos votantes que no la apoyaron en la primera vuelta. De ahí, que el porcentaje de votos que obtenga el domingo subsiguiente será clave.

Cambio de planes

La idea original de Barrueto y Bitar era organizar un encuentro pequeño con Jara y un grupo de economistas del PPD y cercanos al partido, entre ellos, Nicolás Eyzaguirre y los miembros de su equipo económico, Luis Eduardo Escobar y Osvaldo Rosales. Ello, con el objetivo de aportarle ideas para la segunda vuelta presidencial -cuya participación dan por hecho todas las encuestadoras dan por hecho-.

Para el PPD es clave que Jara de señales al centro político y al mercado, tras la primera vuelta presidencial y, ojalá, pudiese adelantar algunos nombres que podrían estar en su gobierno de ser electa presidenta.

Girardi ha dicho, por ejemplo, que Jara debiese congelar su militancia en el PPD.

“El objetivo de la cena es manifestar nuestro respaldo, pero en un espacio demás confianza, donde podamos proponerle algunas opiniones más orientadas a cómo enfrentar la segunda vuelta”, señala Barrueto.

Sin embargo, la propia candidata les pidió, a través de su jefe de gabinete, Jorge Millaquén, que prefería realizar ese encuentro después de la elección del próximo 16 de noviembre. Y les pidió que ella encantada aceptaba una invitación a conversar en forma más relajada con dirigentes del PPD y de la ex Concertación, más allá del tema económico.

