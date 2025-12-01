VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Jiles pide transparentar cifra de participación de consulta online presidencial y desata nuevas diferencias en el PDG

    La diputada del partido pidió aclarar los números del sondeo interno, el que arrojó, según informaron, que una mayoría optó por votar nulo en el balotaje.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Santiago, 5 de septiembre 2025. Franco Parisi presenta a los nuevos integrantes de su comando y que asumiran tareas en areas como, Justicia, Energia, Hacienda y Seguridad. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Por el 78% de los votos, el Partido de la Gente decidió este domingo que la militancia anule en la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre.

    Mediante una consulta online, que estuvo abierta entre las 15.00 y 18.00 horas del domingo, los adherentes de la colectividad del excandidato presidencial, Franco Parisi, se inclinaron por abrumadora mayoría por la tercera opción que tenían en sus pantallas.

    Sin embargo, desde la tienda sólo informaron el porcentaje de votos entre las alternativas, no revelando la cantidad de militantes que participaron. De acuerdo al Servicio Electoral (Servel), actualizado hasta octubre pasado, el PDG tiene 38 mil militantes.

    La decisión generó división entre los 14 diputados elegidos.

    Este lunes, por ejemplo, Pamela Jiles hizo un llamado a que se transparenten las cifras. “Sería muy importante que las personas entregaran esas cifras”, sostuvo la parlamentaria.

    E insistió: “Sería muy necesario que las autoridades del Partido de la Gente dieran a conocer esa información a la prensa a la brevedad”.

    Su planteamiento, sin embargo, no generó eco en el resto de los futuros diputados del partido.

    El diputado electo Juan Marcelo Valenzuela, por su parte, afirmó que “es completamente legítimo que el partido decida reservarse esa información, porque el PDG no busca dedicarse a ser una encuestadora pública o electoral”.

    Y añadió: “A lo que nosotros nos comprometimos es a entregar un resultado respecto de lo que opina una mayoría del partido respecto de tres opciones”.

    Fabián Ossandón, también futuro representante en la Cámara, aseguró que “lo importante es que el partido cumplió con un mecanismo para las bases activas y que se seguirá perfeccionando para que la militancia participe en las decisiones que importan”.

    El timonel del PDG, Rodrigo Vattuone, también defendió la decisión. “Me han llamado diferentes medios de comunicación en relación a la metodología empleada. Esto es digital. Tuvimos siempre un plan A, un plan B y un plan C. Se votaba con un link a nivel nacional”, sostuvo.

    Y añadió: “Pero lo más relevante que quiero contar es que también este es un trabajo que no fue solo este domingo, son dos semanas que en las regiones y en las bases hubo conversaciones y reuniones para que cada uno tomara la opinión informada”.

    Las declaraciones de Jiles volvieron a desordenar al partido. Hace unos días, la parlamentaria ya había desatado una polémica cuando dijo que le haría la vida “imposible” a Kast en un eventual gobierno. En esa ocasión, sus dichos tampoco fueron respaldados por algunos de sus futuros compañeros de bancada ni tampoco por la directiva del PDG.

    Los ojos puestos en el PDG

    La decisión de esta tienda es clave a la hora de la segunda vuelta, dado el alto número de votación que consiguió Parisi: 2.552.649 de votos, que representó un 19,71% en la primera vuelta.

    Por lo mismo, desde ambos comandos se han volcado para cautivar esos votos.

    Por el lado de Jeannette Jara (PC), la carta presidencial del oficialismo, fue su jefa de campaña, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, quien cuestionó los resultados de la encuesta.

    “Me parece que los partidos políticos tenemos que orientar a nuestra militancia, y lo digo como presidenta de un partido”, planteó.

    En ese sentido, dijo que “esto de llamar o a dejar libertad de conciencia, que es una de las cosas que a veces se dice, o llamar a votar blanco, finalmente es parte de una decisión de ellos”.

    Con todo, remarcó que “lo correcto sería que tomaran una posición, porque finalmente los partidos políticos tenemos que estar para orientar a nuestros militantes y no dejar una opción abierta como es la del blanco, que creo que no es una orientación clara a la militancia”.

    El excandidato presidencial Johannes Kaiser (libertario) -quien cerró filas inmediatamente con José Antonio Kast luego del resultado de la primera vuelta-, reprochó que la decisión del PDG sea anular.

    El voto nulo, argumentó el también diputado, “sólo fortalece a la propuesta de carácter totalitario”.

    Junto con ello, hizo un llamado a evitar votar nulo, pues, a su juicio, “solo facilita el avance de proyectos que ponen en riesgo las libertades y la democracia en Chile”.

