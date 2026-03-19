Joanna Pérez (Demócratas): “No fuimos abducidos por la derecha, sino que Kast mostró voluntad de acercarse al centro”

No para todos en Demócratas fue fácil ponerse detrás de José Antonio Kast una vez que él ganó la elección presidencial. La diputada Joanna Pérez reconoce que para ella, exmilitante de la Democracia Cristiana, el tránsito fue complejo.

Una conversación con Kast le ayudó a dar el paso. “Le transmití que era necesario mantener los temas sociales que hemos avanzado”, sincera. La respuesta del Mandatario la dejó más tranquila.

En esta entrevista, la nueva presidenta de Demócratas da cuenta de sus motivos para apoyar el gobierno y también de sus líneas rojas.

Demócratas fue disuelto como partido, pero decidieron mantenerse vigentes como movimiento. ¿Por qué?

Más allá de definiciones propias de la ley y el Servel, nosotros seguimos existiendo: tenemos ideas, propuestas, autoridades electas. Queremos utilizar el centro político como un espacio de acuerdos, desde lo que representamos. Eso no se puede desvanecer por decreto. Tenemos el deber de articularnos como fuerza centrista.

¿Proyecta una alianza con Evópoli y lo que queda de Amarillos?

Hace rato hemos estado conversando. No lo descartamos. Al contrario, me gustaría mucho confluir.

¿Entraría a Evópoli en caso de que el partido no sea disuelto?

No lo hemos definido, pero estamos disponibles a analizarlo.

FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Se proponen convocar al centro político, pero buena parte de sus dirigentes están con un gobierno de derecha conservadora. ¿Cómo se explica eso?

No fuimos abducidos por la derecha, sino que el gobierno del Presidente Kast está dando muestras de su voluntad de acercarse al centro. Se demostró en el acuerdo en la Cámara, en los nombramientos. Nosotros representamos el centro en este gobierno: en materia de acuerdos, de no retroceder en materias en que ya se ha avanzado.

¿Se identifica como una diputada oficialista?

No me voy a restar a lo que necesite el país. Tenemos una ministra, estamos dentro del gobierno. Vamos a respaldar al gobierno en las cosas que le hagan bien al país y obviamente vamos a transmitir las cosas que puedan tener una mejora.

¿Le interesa tener participación en el comité político ampliado que reúne a los presidentes de los partidos oficialistas?

Es decisión del presidente. Buscaremos los espacios necesarios para poder conversar. El miércoles ya me reuní con el ministro del Interior, entonces no voy a tener problemas para relacionarme con el gobierno.

Cuando Kast ganó la elección, usted enfatizó que era importante no retroceder en derechos alcanzados. ¿Le incomoda que a una semana de haber asumido quiera limitar la gratuidad en la educación superior? O el retiro del plan nacional de derechos humanos.

Yo tuve una conversación antes de la segunda vuelta con el Presidente Kast y le transmití que era necesario mantener los temas sociales que hemos avanzado.

¿Qué le respondió?

Que no buscan quitar derechos sociales, sino más bien que los recursos públicos sean bien utilizados. Es lógico que un gobierno que tiene un programa quiera instalar algunas materias, cuestionarlas o revisarlas. Eso es propio del diálogo político y democrático. Se verán las posturas y en qué se basan. Con la billetera fiscal que tenemos vamos a tener que tomar decisiones quizás un poco duras. No está mal plantearse la edad de la gratuidad.

Como diputada de centro, ¿no es alarmante el retiro del plan nacional de derechos humanos o de los decretos ambientales?

La verdad, creo que se están retirando para conocer en qué forma fueron enviados. No creo que los vayan a hacer desaparecer. Eso sería un retroceso muy grande. Pero cualquier gobierno entrante quiere saber qué es lo que se ingresó. Vale la pena revisar.

¿Condiciona su apoyo al gobierno a que no se retroceda en derechos sociales?

Yo he señalado que para mí los temas sociales son muy importantes y los voy a defender. Podemos tener mejoras, revisar, como nos han pedido los gremios en materia de 40 horas. Vale la pena revisar, pero eso no significa un retroceso en materia de pensiones, PGU. Esos temas los vamos a defender y cuidar. No hemos visto nada, hasta el día de hoy, que afecte aquello.

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Si el gobierno se propone algo que, a su juicio, es un retroceso en materia social, no lo va a apoyar, entonces. Por mucho que tengan una ministra en el gabinete.

Es bien difícil que Demócratas retroceda en derechos sociales.

¿Cómo fue su proceso para ponerse detrás de Kast? Hace unos años, él celebraba el golpe de Estado.

Nuestro país ha vivido cambios bien profundos. Tenemos que dejar atrás algunos temas que nos dividen, también reiterando el respeto a los derechos humanos, la justicia y la paz. Pero también logrando aprendizajes. En el plebiscito de 2022 nos articulamos personas de la centroizquierda, del centro, dejando atrás divisiones del pasado, sin abandonar lo que somos. Este transitar no es fácil, pero es necesario para el país. Hay que tener harta valentía.

¿Qué espera del gobierno?

Espero que estén a la altura de lo que el país necesita. Se ha denominado un gobierno de emergencia y yo soy de una región que requiere una reconstrucción y voy a estar atenta a que sea efectiva. Confío, hasta el momento, en las personas que se han nombrado.

Hablaba de que han logrado aprendizajes. ¿Lo tuvo Kast?

La Presidencia da una mirada distinta. Hay más maduración política. Lo he visto en el Partido Republicano en el Congreso: están abriendo espacios, siendo generosos, entendiendo que ellos deben gobernar con todos, ojalá ampliar su base de apoyo para dar gobernabilidad al país. Eso involucra respetar y dejar ciertas posturas.

No debería esperarse, entonces, que el Partido Republicano celebre el golpe de Estado este año.

Yo creo que se dará un espacio de más reflexión. Así se requiere. Espero que todos los partidos oficialistas, o que están acompañando al gobierno, se abran a buscar acercamientos, encuentros, más que una polarización en torno al golpe. El país no resiste más polarización.