Joaquín Lavín llama a “modernizar el Estado” y apunta que la inamovilidad en el sector público “no se sostiene”

Durante la mañana de este miércoles 23 de julio se llevó a cabo el seminario “Convergencias para Chile. Habilitantes y oportunidades para el crecimiento y la infraestructura: una perspectiva gremial”, ocasión en que el exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín realizó un llamado a “modernizar el Estado” apuntando que la ley de inamovilidad “no se sostiene”.

“Yo quiero mencionar lo siguiente respecto al rol del Estado, tenemos que modernizar el Estado o sea, la ley de inamovilidad, yo sé que es super impopular meterse en esto, no se sostiene”, mencionó en la ocasión el exalcalde.

De acuerdo a lo que señaló “yo fui elegido alcalde de las Condes en el año 92, me tomó juramento el secretario municipal, que se llama Jorge X. El año 2016 fui elegido alcalde de las Condes de nuevo, me tomó juramento el señor Jorge X (...) Y al que venga también se lo va a tomar, porque es el mismo secretario municipal que lleva, por lo menos desde el año 92″.

Según agregó, “es como si yo le dijera a alguien de una empresa privada hoy, Entel inamovilidad, este va a ser el gerente de finanzas de Entel para siempre. Porque ni siquiera tú puedes trasladarlo”. “En el mundo de hoy no se sostiene”, mencionó, apuntando a que “hacer una reforma al empleo del sector público fundamental”.

En la ocasión, el exalcalde también abordó la burocracia en el sector público señalando que “tienes que hacer una reforma a la permisología”, señalando que “porque si no, esto no va a avanzar”.

“Hay mecanismos. No sé, la ley ómnibus, Milei, una ley que va al Congreso que emite miles de cosas. Después, las disposiciones de extinción del Estado de Idaho. ¿Cómo es eso? El Estado de Idaho una vez al año sacaban todas las restricciones, salvo que el Parlamento las ponga, hay como una oportunidad de decir ya, se acaban todas las restricciones el primero de julio. Este es el minuto de la semana anterior en que ustedes pongan las que son estrictamente necesarias", mencionó.

“Hasta fórmulas de tipo fast track, no sé decir, oye, los proyectos de más de X pasan los trámites así de rápido, o hacemos un paréntesis por X años, y no corre la Ley Lafkenche, ni corre la consulta indígena, nada, por los próximos cinco años, porque necesitamos crecer. Tú vas a tener que tomar medidas de esa naturaleza, digamos, porque si no, esto no va a avanzar”, detalló.

Lavín, también se refirió al rol del sector público y privado señalando que " hay que parar con la rivalidad sector privado-Estado", apuntando que " los momentos estelares de Chile han sido cuando el Estado y el sector privado van en la misma dirección. Bueno, yo dejaría esta rivalidad y trataría de ir junto".