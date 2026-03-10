José Antonio Kast se despide de la OPE y lanza breve arenga a solo horas del cambio de mando

Puerto Varas, 17 de Febrero 2026. El Presidente electo Jose Antonio Kast en su estadia en la region de Los Lagos se reune con el alcalde de Puerto Montt Rodrigo Wainraihgt en dependencias municipales. Nicolas Klein/Aton Chile

El mandatario electo, José Antonio Kast, se despidió ayer de su equipo más cercano, ad portas del cambio de mando. Se trata de una despedida simbólica, pues los integrantes de la Oficina del Presidente Electo (OPE) arribarán con él a La Moneda.

Mediante X, el fundador del Partido Republicano anunció: “Hoy nos despedimos de la OPE, que nos permitió desplegarnos en estos meses de preparación”.

El mensaje fue publicado a las 20.03 del lunes, acompañado de una selfie de Kast en su oficina, decorada con una foto de su victoria en las pasadas elecciones, retratos familiares y al menos cinco banderas de Chile de diferentes tamaños.

“Pareciera que llevamos mucho tiempo, pero comenzamos a gobernar a partir del miércoles. Gracias a todo el equipo de la Oficina del Presidente Electo”, añadió.

Esta mañana, en tanto, publicó un breve video que parte rememorando que obtuvo más de siete millones de votos en las elecciones que le dieron la victoria. A renglón seguido se exhiben imágenes de su despliegue en estos últimos meses como sus reuniones con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, la contralora Dorothy Pérez y los presidentes de Argentina y El Salvador, Javier Milei y Nayib Bukele, entre otras actividades de carácter público. “Llevamos mucho, pero empezamos mañana”, es una de las arengas del video.

Más tarde, en el Palacio Cousiño, donde tendrá audiencias con autoridades internacionales que asistirán mañana a la ceremonia del cambio de mando, Kast habló brevemente con la prensa. “Estoy, como dije ayer, muy en paz. Esperamos con un gran grupo de ministros, subsecretarios, delegados regionales, poder realizar todas las gestiones para ir recuperando la institucionalidad, para que cada chileno sienta más paz, orden”, dijo.