Julio Cámara, el hombre que tendrá un rol protagónico en el cambio de mando y que reemplaza a Raúl Guzmán

A última hora de este martes se dio a conocer el término de funciones del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien será subrogado hoy, durante el cambio de mando, por el abogado secretario jefe de comisiones, Julio Cámara Oyarzo.

Cámara, de amplia trayectoria en derecho parlamentario, será el encargado de que hoy en la sesión plena del Congreso se realice en los marcos del protocolo institucional y es clave para que la ceremonia no tenga errores.

Si bien en el interior de la Cámara Alta, varios proponen que Cámara - quien tiene buen trato con los senadores de manera transversal- sea el reemplazante final de Guzmán, el cargo debería ser elegido a través de un concurso público.

En tanto, cabe señalar que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien firmó el oficio de salida, ha protagobnizado algunos desencuentros con Guzmán. Y quien le sucedería en el cargo, la senadora Paulina Núñez, habría estado por mantener al exfiscal en el cargo.