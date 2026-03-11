SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Julio Cámara, el hombre que tendrá un rol protagónico en el cambio de mando y que reemplaza a Raúl Guzmán

    El abogado, de amplia trayectoria en derecho parlamentario, será el encargado de que hoy en la sesión plena del Congreso se realice en los marcos del protocolo.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano
    Julio Cámara, secretario (s) del Senado.

    A última hora de este martes se dio a conocer el término de funciones del secretario general del Senado, Raúl Guzmán, quien será subrogado hoy, durante el cambio de mando, por el abogado secretario jefe de comisiones, Julio Cámara Oyarzo.

    Cámara, de amplia trayectoria en derecho parlamentario, será el encargado de que hoy en la sesión plena del Congreso se realice en los marcos del protocolo institucional y es clave para que la ceremonia no tenga errores.

    Si bien en el interior de la Cámara Alta, varios proponen que Cámara - quien tiene buen trato con los senadores de manera transversal- sea el reemplazante final de Guzmán, el cargo debería ser elegido a través de un concurso público.

    En tanto, cabe señalar que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, quien firmó el oficio de salida, ha protagobnizado algunos desencuentros con Guzmán. Y quien le sucedería en el cargo, la senadora Paulina Núñez, habría estado por mantener al exfiscal en el cargo.

    Más sobre:Cambio de mandoRaúl GuzmánJulio Cámara

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Lo más leído

    1.
    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    La derecha da golpe a pacto de la izquierda y Jorge Alessandri se queda con la presidencia de la Cámara Baja

    2.
    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    Contraloría desestima denuncia por escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast

    3.
    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    Los planes familiares de Boric tras dejar la Presidencia: camping, fútbol y vacaciones en Tierra del Fuego

    4.
    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    Humo blanco en el Senado: Núñez (RN) presidirá el primer año y le pondrá la banda presidencial a Kast

    5.
    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Oficina de Kast en alerta ante riesgo de que Jiles gane presidencia de la Cámara y propine primera derrota legislativa

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Deportes Tolima vs. O’Higgins por la Copa Libertadores

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 10 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Cambio de mando 2026: a qué hora comienza y dónde ver la ceremonia en vivo

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”
    Chile

    Alessandri tras obtener presidencia de la Cámara Baja: “Preparémonos para cuatro años bastante estrechos en la votación”

    La fotografía de Kast y sus ministros ad portas de asumir el gobierno

    Kast por uniformado baleado: “A partir de ahora las cosas van a cambiar. El que ataca a Carabineros, nos ataca a todos”

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”
    Negocios

    Consejera del Coordinador Eléctrico por apagón 25F y la institución: “Sufrimos un golpe súper importante”

    El SEA y Oceana arremeten contra Dominga en la Corte Suprema y el Tribunal Ambiental de Santiago

    Renuncia la presidenta de Enap nombrada por Boric

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    Presidente de Betis aclara el futuro de Manuel Pellegrini en la previa de los octavos de final de la Europa League

    Irán le da un golpe a la FIFA y avisa que se borra del Mundial 2026

    No será Colocho Iturra: la U tiene entrenador interino

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena
    Cultura y entretención

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Pequeña guía práctica y visual para Lollapalooza 2026

    Bridgerton según su principal cerebro: “La comodidad del felices para siempre es algo que muchos necesitamos ahora mismo”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio
    Mundo

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Aseguran que nuevo líder supremo de Irán resultó herido en ataque que mató a su padre, pero “está a salvo”

    Rafael Grossi: “Irán tiene suficiente uranio para fabricar diez armas nucleares”

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres
    Paula

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma