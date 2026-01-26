Kaiser por críticas de Labbé: “Él tendrá que responder a las instancias partidarias que correspondan”

Este lunes el diputado y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, se refirió a la postura crítica que ha tomado su par Cristián Labbé en torno a la decisión de restarse del gobierno de José Antonio Kast.

En varias ocasiones Labbé ha manifestado su disgusto por la determinación del PNL. Asimismo, asistió al nombramiento del gabinete de José Antonio Kast, evento al que Kaiser fue invitado, pero no llegó.

Sobre aquello, Kaiser señaló: “Ese es un tema particular de él (asistencia a anuncio de gabinete) y respecto del resto de lo que ha sido su actividad y su actitud, él tendrá que responder a las tres instancias partidarias que correspondan”.

Consultado sobre si Labbé fue enviado al Tribunal Supremo de la colectividad, contestó: “No sé, eso se debe consultar al Tribunal Supremo, porque aquí en el partido tenemos separación de poder”.

Finalmente, requerido sobre si los militantes libertarios pueden asumir cargos que no sean políticamente expuestos en el gobierno de Kast, dijo: “No tenemos ningún problema. No estamos dispuestos, ni tampoco tenemos la intención de fracturar o censurar las carreras de libertarios que quieran hacer un aporte al Ejecutivo desde cuadros técnicos o desde posiciones en las cuales no toman decisiones de política pública”.