    Política

    Kast activa su “gobierno de emergencia”: firma seis decretos con foco en frontera, gasto público y permisos ambientales

    El mandatario firmó en La Moneda sus primeras medidas como jefe de Estado, que incluyen el nombramiento de un comisionado para la Macrozona Norte, una auditoría al gasto público, refuerzo policial y militar en la frontera, la aceleración de permisos ambientales y cambios en el comité de reconstrucción.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    11/03/2026 - LLEGADA PRESIDENTE JOSE ANTONIO KAST AL PALACIO DE LA MONEDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El Presidente José Antonio Kast firmó la noche de este miércoles sus seis primeros decretos como jefe de Estado desde el Palacio de La Moneda, en línea con lo que durante su campaña denominó un “gobierno de emergencia”.

    Durante la jornada existía expectación respecto a cuáles serían las primeras decisiones del mandatario, lo que quedó zanjado con la firma de las primeras medidas encomendadas a su equipo de gobierno.

    Comisionado para la Macrozona Norte

    En la instancia, Kast nombró como comisionado presidencial para la Macrozona Norte al vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela, quien tendrá especial énfasis en materias de seguridad fronteriza y en la implementación del denominado “Escudo Fronterizo”.

    Desde el Ejecutivo explicaron, a través de una minuta informativa, que la designación corresponde a una “autoridad presidencial con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta”.

    Entre sus funciones estará coordinar a la Policía de Investigaciones, las Fuerzas Armadas y Carabineros en la Macrozona Norte. Además, podrá articular servicios fiscalizadores, presentar propuestas contra el narcotráfico y el crimen organizado, y actuar como enlace directo entre el Estado Mayor Conjunto, el CCN y las jefaturas aéreas fronterizas.

    “Le queremos encomendar una gran tarea, que es asumir como comisionado de la Macrozona Norte, para ayudarnos a coordinar todas las acciones que tenemos que realizar para defender nuestras fronteras y proteger a nuestros compatriotas”, dijo Kast al momento de firmar el decreto.

    La ceremonia se realizó ante el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de Defensa, Fernando Barros, instancia en la que el Presidente agradeció a Soto por “su patriotismo”.

    Auditoría al gasto público

    En una segunda medida, y junto al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el titular de la Secretaría General de la Presidencia, José García, el mandatario instruyó una auditoría a través del Consejo de Auditoría Interna, en línea con su objetivo de reducir el gasto público.

    “Para que todos tengan claro el estado de la Nación”, señaló Kast.

    Desde el gobierno detallaron que se trata de “un mecanismo que establece una línea de base técnica y política, permitiendo que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”.

    Para ello se creará una fuerza de tarea que incluirá al subsecretario del Interior, al subsecretario de Hacienda y a la subsecretaria de Segpres. La medida abarcará a todos los ministerios e instituciones del Estado, con reporte directo a la Presidencia de la República.

    Refuerzo en la frontera

    Además, el mandatario decretó el aumento de la dotación militar en la zona norte.

    Entre las medidas anunciadas por el gobierno también se incluye la erradicación de pasos no habilitados, la integración institucional entre Interior, Defensa y Seguridad Pública, y la modernización de la tecnología utilizada en el control fronterizo.

    Asimismo, se contempla efectuar reconducciones y rechazos de ingreso conforme a la legislación vigente, además de la instalación de barreras físicas para enfrentar la migración irregular.

    Permisos ambientales e inversión

    En materia económica, Kast también instruyó resolver los atrasos en la tramitación de permisos ambientales en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Según la nueva administración, existen 51 trámites pendientes asociados a inversiones por cerca de US$16 mil millones.

    “Para que Chile vuelva a crecer, vuelva a tener empleo, para que los chilenos tengan dignidad (…) el progreso de Chile requiere poner a la persona en el centro”, señaló el Presidente al encargar a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, un diagnóstico y una propuesta para enfrentar las reclamaciones ambientales pendientes.

    Cambios en comité de reconstrucción

    Asimismo, el mandatario firmó un decreto supremo para modificar el comité de reconstrucción con el objetivo de acelerar la construcción de viviendas en las zonas afectadas por incendios.

    La tarea quedará radicada en el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto a la titular de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, con especial énfasis en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

    “Tenemos que reconstruir viviendas con apoyo social”, señaló Kast.

    Implementación del “Escudo Fronterizo”

    Finalmente, el Presidente también firmó un decreto que instruye la implementación del plan “Escudo Fronterizo”, el cual estará a cargo del Ejército de Chile.

    El plan contempla el aumento de la dotación en la Macrozona Norte, la erradicación de pasos no habilitados, el uso de tecnología para control fronterizo y medidas para reforzar el combate al crimen organizado y la migración irregular.

