Kast inicia viaje a Estados Unidos en medio de trama por cable chino

Este viernes en la mañana José Antonio Kast aterrizará en la ciudad de Miami en Estados Unidos, con el objetivo de empezar su última gira como presidente electo, a menos de una semana del cambio de mando.

Lo hará acompañado de su futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna, y uno de sus asesores más estrechos, Cristián Valenzuela. Si bien se mantendrá por menos de 48 horas en territorio estadounidense -llegará a Chile el domingo en la mañana-, el próximo mandatario ya cuenta con varias actividades en agenda.

La principal: su participación en la cumbre “Shield of the Americas”, convocada por Donald Trump para este sábado 7 de marzo, donde también participarán distintos mandatarios del continente como Javier Milei (Argentina), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), entre otros.

La cita tiene como objetivo abordar materias de seguridad regional, inmigración y también la injerencia extranjera en el continente.

El viaje se da en medio de la controversia por el proyecto del cable submarino chino que dejó a Chile en medio de las dos principales potencias y significó una sanción a tres funcionarios del gobierno de Gabriel Boric, entre ellos el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. Esta semana la polémica también se usó como argumento por Kast para quebrar las relaciones y el proceso de traspaso entre La Moneda y la administración entrante.

En ese contexto, en el entorno del republicano reconocen que la crisis diplomática generada por el cable de fibra óptica será inevitablemente uno de los temas sobre la mesa. Lo anterior -explican- sobre todo considerando que en materia internacional uno de los focos de la administración será “normalizar” el vínculo con Washington que -acusan- se ha visto tensionado durante el actual gobierno.

Antes de la cumbre con Trump, eso sí, durante este viernes Kast tiene agendadas algunas reuniones políticas y con inversionistas. Para terminar la primera jornada, en tanto, participará de una comida de recepción junto a los mandatarios latinoamericanos y algunos políticos estadounidenses.

Ese mismo día, se espera que participe de un encuentro con los adherentes del Partido Republicano en Miami en el Hotel Ritz Carlton de Bal Harbour en Florida.

El sábado, en tanto, participará de un almuerzo con Trump y el resto de los líderes invitados, mientras que ese mismo día en la tarde sostendrá reuniones con algunos de los presidentes presentes y sus delegaciones.

En paralelo, una de las opciones que buscaban algunos era la posibilidad de sostener una bilateral con el mandatario estadounidense, sin embargo, ese encuentro -hasta el momento- no está contemplado dentro de la agenda. De todas formas, creen que una cita formal es poco probable, que lo más realista sería lograr coincidir en el encuentro con todos los líderes que asistirán y conversar en alguna instancia, lo que se denomina como un “pull-aside”.

Eso sí, para cerrar la última jornada, Kast junto al resto de los jefes de Estado sostendrá una cena con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, uno de los hombres de confianza de Trump y con quien el presidente electo ya se ha reunido en una ocasión, en noviembre de 2021 en plena campaña presidencial.

Rubio descarta viaje a cambio de mando

Rubio era el nombre que se esperaba encabezara la delegación enviada por la Casa Blanca al cambio de mando del 11 de marzo y, de hecho, hasta hace algunos días las conversaciones entre la Oficina del Presidente Electo (OPE) y la embajada estadounidense iban bien encaminadas para concretarlo, en lo que era visto como una señal clara para las relaciones entre ambos países.

Sin embargo, este jueves se confirmó que el secretario de Estado no se hará presente en la ceremonia, por lo que el encuentro del sábado en Miami tomará aún más relevancia.

Entre las razones para que se definiera que Rubio no asista al cambio de mando está la escalada del conflicto en Medio Oriente, después de que durante este fin de semana Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, que terminaron modificando por completo la agenda del también jefe del comité de Seguridad Nacional, el principal órgano asesor de Trump en la Casa Blanca.

Así, finalmente, la comitiva que llegará a territorio nacional será encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, junto con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; el alto funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Económicos, Caleb Orr.

En medio del conflicto por el cable submarino, el viaje de Kast a Estados Unidos también toma a la OPE alistando los últimos de talles del listado de embajadores que asumirá durante la próxima administración. Con el nombre de Andrés Ergas ya definido para Washington, una de las misiones clave que aún no se define es la de China.

Hasta el momento, uno de los nombres que ha aparecido es el del empresario y exembajador en ese país, Luis Schmidt, sin embargo, hoy la principal duda se mantiene en el perfil que debería tener esa representación: político o de carrera.

En este escenario, en el círculo de Kast transmiten que será clave la postura que adopte en el encuentro que liderará Donald Trump, este sábado, en Miami. Ahí, en caso de que el líder norteamericano intente levantar alguna acción en contra del gigante asiático, el republicano, advierten, tiene que entregar una postura clara en defender que es su socio comercial.

En el sector sostienen que es importante que el presidente electo mantenga el “equilibrio” entre ambas potencias y no se incline por ninguna. Esto, sobre todo porque este año la APEC se realizará en China.