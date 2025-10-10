SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Kast: “Le vamos a quitar los beneficios a los inmigrantes irregulares que estén en Chile”

"Nosotros no vamos a regularizar", recalcó, advirtiendo que las personas que permanecen en Chile en situación irregular "tienen que tomar una decisión rápido de volver a sus países de origen”.

José NavarretePor 
José Navarrete
Andres Perez

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, entregó detalles de sus propuestas respecto a la migración irregular, indicando que impulsará una modificación legal para que sea considerada delito.

“Vamos a pedir al Congreso que ya no sea una falta sino un delito y con eso él tiene la opción de irse directo a un refugio si es una persona que no tiene antecedentes y a la cárcel directo si es un delincuente y desde el refugio lo vamos a expulsar o le vamos a abrir la puerta para que salga por donde mismo entró”, explicó en una entrevista telemática con radio Pauta.

El aspirante a La Moneda hizo esta afirmación en medio de sus actividades de campaña en la Región de Arica y Parinacota, zona fronteriza en el que el tema migratorio es crucial para el electorado.

“Le vamos a quitar los beneficios a los inmigrantes irregulares que estén en Chile en áreas de salud, en áreas de vivienda, en áreas de educación”, complementó.

Respecto a los hijos de esas personas que nazcan en Chile, recordó que se trata de ciudadanos chilenos por el principio de ius soli consagrado en la Constitución.

“Chile tiene resuelto eso desde el punto de vista judicial y se le nombra un curador. Pero la mayoría de los padres optan por llevarse a sus hijos porque tienen claro que el cuidado de los hijos es mejor con los padres. Pero eso es una decisión de los padres. Si ellos quieren dejar al hijo aquí bajo la tutela de un curador, de un responsable, bueno, lo podrá hacer. Pero lo natural desde el punto de vista humano es que se lo lleve”, expuso.

Asimismo, precisó que tiene definido que la instalación de estos centros para inmigrantes en situación irregular que propone, se ubicarán en la zona norte del país y cerca de una pista aérea para poder usar transporte por esa vía.

Considerando que la mayor parte de las personas en esta situación son ciudadanos venezolanos, afirmó que existen otras alternativas en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro no esté dispuesto a recibirlos de vuelta.

“No los reciben, pero podemos llegar a un acuerdo con algún país vecino donde ellos puedan estar cerca de la frontera. Y ahí, de nuevo, usted se pregunta por qué un país no recibe a los compatriotas que están siendo repatriados. Es curioso”, comentó.

Atendiendo a estimaciones que apuntan a cerca de 300 mil ciudadanos extranjeros que no han regularizado su estadía, Kast indicó que a ellos se les va a señalar que “tienen que tomar una decisión rápido de volver a sus países de origen”.

“Esas personas tienen los recursos para volver a sus países de origen. La mayoría tiene pasaporte y puede utilizarlo para irse a otro país. Si no puede irse a su país de origen, por ejemplo Venezuela, podrá irse a Colombia, podrá irse a Perú, Ecuador, Argentina, a otro país. Y nosotros vamos a darle las facilidades para que lo haga. Nosotros no vamos a regularizar".

En esa línea, sostuvo que para todos aquellos que no utilizaron las dos regularizaciones anteriores que se realizaron durante el gobierno Sebastián Piñera, “el procedimiento va a ser más rápido”.

“Porque le vamos a decir, usted tuvo la posibilidad dos veces y no la aprovechó. No hay tercera. Y aquellos que no han tenido la posibilidad de hacerlo, les vamos a señalar también que tienen un plazo razonable para salir. Porque todos tienen claro que Chile no resiste más”, recalcó.

Más sobre:EleccionesElección presidencialPresidencial 2025José Antonio KastMigración

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Lo más leído

1.
Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

Ejército sin plata para despliegues militares ni resguardar elecciones: “No estamos en condiciones de terminar el año”

2.
Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

3.
Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

Tohá y riesgo de un estallido social en eventual gobierno de Kast: “No hay ninguna posibilidad que sostenga un apoyo ciudadano”

4.
JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

5.
Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Funcionaria de Vitacura que entregaba dinero en sobres a Torrealba llega a acuerdo con la Fiscalía para condena en juicio abreviado

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

Por qué Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

Anuncian un sistema frontal para Santiago: llegará con vientos fuertes y lluvia

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Servicios

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 9 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Argentina vs. Venezuela por su amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Perú por su partido amistoso en TV y streaming

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral
Chile

Abre Jara y cierra Kast: este será el orden de aparición de los presidenciables en inicio de la franja electoral

Acompañantes de salud mental: encuesta revela que la mitad de los chilenos no sabe cómo ayudar a alguien con depresión

Un total de 50 personas detenidas deja operativo por ropa falsificada: se incautaron más de 10 mil prendas

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones
Negocios

Presupuesto 2026: LyD pone en duda fórmula del gobierno para financiar reajuste público y detecta “errores” en proyecciones

El desconocido proceso sancionatorio de la Bolsa de Santiago en contra de STF Capital

Copec se reúne con ministro de Economía y acusa retraso grave de proyecto Las Salinas por “exceso de burocracia”

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio
Tendencias

Por qué algunos famosos de Chile están subiendo videos mirando a la cámara en silencio

Quién es José Jerí, el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

El televisor más grande de Chile se vende por casi $11.000.000

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro
El Deportivo

No hay tregua para Aníbal Mosa en Colo Colo: accionistas vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro

El último gesto de amor de Miguel Ángel Russo por Boca Juniors

La respuesta de Pablo Milad a Nicolás Córdova luego de los dardos del DT tras la eliminación de la Roja en el Mundial Sub 20

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Vino e historia en Santiago: Viña Cousiño Macul abre una nueva temporada de “Tour Sunset”

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres
Cultura y entretención

Almodóvar llega a GAM con concierto teatral y el glamour de sus mujeres

Soda Stereo llega a Chile con su show que incluye a Gustavo Cerati virtual

A 100 años de su estreno: El Húsar de la Muerte inaugurará la edición 2025 de FICViña

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea
Mundo

El paso peatonal de Rafah será reabierto el 14 de octubre bajo la supervisión de la misión civil de la Unión Europea

“Un recordatorio de lo que aún falta”: el mensaje de María Corina Machado a Venezuela tras su Premio Nobel de la Paz

Netanyahu insiste en que Trump se merece el Nobel de la Paz por el acuerdo de Gaza

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa
Paula

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa

Viajes al extranjero: el derecho de los niños frente a padres que no cumplen

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida