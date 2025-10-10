Kast: “Le vamos a quitar los beneficios a los inmigrantes irregulares que estén en Chile”

El candidato presidencial de los partidos Republicano y Social Cristiano, José Antonio Kast, entregó detalles de sus propuestas respecto a la migración irregular, indicando que impulsará una modificación legal para que sea considerada delito.

“Vamos a pedir al Congreso que ya no sea una falta sino un delito y con eso él tiene la opción de irse directo a un refugio si es una persona que no tiene antecedentes y a la cárcel directo si es un delincuente y desde el refugio lo vamos a expulsar o le vamos a abrir la puerta para que salga por donde mismo entró”, explicó en una entrevista telemática con radio Pauta.

El aspirante a La Moneda hizo esta afirmación en medio de sus actividades de campaña en la Región de Arica y Parinacota, zona fronteriza en el que el tema migratorio es crucial para el electorado.

“Le vamos a quitar los beneficios a los inmigrantes irregulares que estén en Chile en áreas de salud, en áreas de vivienda, en áreas de educación”, complementó.

Respecto a los hijos de esas personas que nazcan en Chile, recordó que se trata de ciudadanos chilenos por el principio de ius soli consagrado en la Constitución.

“Chile tiene resuelto eso desde el punto de vista judicial y se le nombra un curador. Pero la mayoría de los padres optan por llevarse a sus hijos porque tienen claro que el cuidado de los hijos es mejor con los padres. Pero eso es una decisión de los padres. Si ellos quieren dejar al hijo aquí bajo la tutela de un curador, de un responsable, bueno, lo podrá hacer. Pero lo natural desde el punto de vista humano es que se lo lleve”, expuso.

Asimismo, precisó que tiene definido que la instalación de estos centros para inmigrantes en situación irregular que propone, se ubicarán en la zona norte del país y cerca de una pista aérea para poder usar transporte por esa vía.

Considerando que la mayor parte de las personas en esta situación son ciudadanos venezolanos, afirmó que existen otras alternativas en caso de que el gobierno de Nicolás Maduro no esté dispuesto a recibirlos de vuelta.

“No los reciben, pero podemos llegar a un acuerdo con algún país vecino donde ellos puedan estar cerca de la frontera. Y ahí, de nuevo, usted se pregunta por qué un país no recibe a los compatriotas que están siendo repatriados. Es curioso”, comentó.

Atendiendo a estimaciones que apuntan a cerca de 300 mil ciudadanos extranjeros que no han regularizado su estadía, Kast indicó que a ellos se les va a señalar que “tienen que tomar una decisión rápido de volver a sus países de origen”.

“Esas personas tienen los recursos para volver a sus países de origen. La mayoría tiene pasaporte y puede utilizarlo para irse a otro país. Si no puede irse a su país de origen, por ejemplo Venezuela, podrá irse a Colombia, podrá irse a Perú, Ecuador, Argentina, a otro país. Y nosotros vamos a darle las facilidades para que lo haga. Nosotros no vamos a regularizar".

En esa línea, sostuvo que para todos aquellos que no utilizaron las dos regularizaciones anteriores que se realizaron durante el gobierno Sebastián Piñera, “el procedimiento va a ser más rápido”.

“Porque le vamos a decir, usted tuvo la posibilidad dos veces y no la aprovechó. No hay tercera. Y aquellos que no han tenido la posibilidad de hacerlo, les vamos a señalar también que tienen un plazo razonable para salir. Porque todos tienen claro que Chile no resiste más”, recalcó.