Kast llega a frontera de República Dominicana con Haití en medio de su gira por Centro América

En el marco de su gira por Centro América y el Caribe, esta jornada el mandatario electo, José Antonio Kast, en compañía del presidente de República Dominicana, Luis Abinader, llegó hasta la frontera entre dicho país y Haití.

Allí se revisará la barrera que se instaló, con el objetivo de controlar la inmigración ilegal, y además sostendrá reuniones con autoridades militares y fronterizas dominicanas.

Más tarde participará de la inauguración de un hospital en Dajabón, capital de Republicana Dominicana.

Asimismo, se espera que en menos de dos horas entregue una declaración a la prensa sobre esta segunda jornada en el país caribeño.

Reunión con Bukele y visita al Cecot

Con todo, este lunes el mandatario electo de Chile continuará con su gira y se trasladará hasta El Salvador.

Allí visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la denominada megacárcel impulsada por el gobierno de Nayib Bukele como eje de su política de seguridad.

Foto: Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Ya el martes 27 partirá a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe.