    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Debido a condiciones climáticas, el presidente electo tuvo que postergar su visita a El Salvador, la que se está evaluando realizar entre este viernes y sábado. El viernes, eso sí, oficializará las nominaciones de delegados presidenciales.

    Por 
    Pedro Rosas
     
    Rocío Latorre
    Foto: X de José Antonio Kast

    Fue camino al aeropuerto en República Dominicana cuando, junto a su equipo, José Antonio Kast fue notificado de que su vuelo -que unas horas más tarde partiría a Miami, donde haría escala para llegar a El Salvador- fue cancelado debido a condiciones climáticas.

    Su llegada hasta la nación salvadoreña era su segunda parada en el marco de su gira por Centroamérica, después de estar durante todo el fin de semana en Santo Domingo, donde sostuvo un encuentro con el mandatario dominicano, Luis Abinaber, miembros de su gabinete y visitó la frontera con Haití.

    En esas actividades estuvo acompañado por miembros de su futuro gabinete, como Trinidad Steinert (Seguridad) y Francisco Pérez Mackenna (Relaciones Exteriores).

    Aunque estaba previsto que el presidente electo aterrizara en ese país durante el mediodía de este lunes, las condiciones climáticas lo dejaron varado en República Dominicana y lo obligaron a cambiar todo el resto de su itinerario.

    Y es que en El Salvador, el futuro mandatario ya tenía varias actividades en su agenda. Entre ellas, una reunión con el presidente Nayib Bukele y realizar una visita a la denominada “megacárcel”, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

    Ese itinerario, sin embargo, tuvo que ser modificado y se espera que lo pueda reagendar para este viernes y sábado tras su visita a Panamá, país al que arribará mañana en la tarde -tras una escala en Colombia- para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde su futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será uno de los expositores.

    El encuentro internacional será el debut de Kast frente a varios otros líderes y presidentes de la región. Por ejemplo, entre ellos ya están confirmados los mandatarios Lula da Silva (Brasil), Rodrigo Paz (Bolivia) y Daniel Noboa (Ecuador). Con este último, en todo caso, ya sostuvo una reunión hace unas semanas.

    De hecho, el republicano sostendrá este martes, a las 21.00 de Chile, un encuentro con Lula, a quien Kast, en el pasado, ha cuestionado. También se reunirá con el presidente panameño, José Raúl Mulino.

    Se pospone anuncio por subsecretarios

    Las modificaciones a la agenda del presidente electo, en todo caso, no solo obligaron a modificar su gira, sino también parte de sus actividades que tenía programadas en su retorno a Chile.

    Inicialmente, estaba estipulado que el viernes la Oficina del Presidente Electo (OPE) diera a conocer los nombres que integrarán los cargos de segunda línea del Ejecutivo: es decir, subsecretarios y delegados presidenciales.

    Sin embargo, según fuentes de la OPE, debido a los cambios en el itinerario y la posibilidad de que la gira se alargue hasta el próximo sábado, se determinó solamente anunciar la lista de delegados. Los subsecretarios, en tanto, serán dados a conocer el viernes siguiente.

    Al respecto, este lunes en la mañana, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), adelantó que “como ustedes saben, ha existido contingencia en el viaje por problemas técnicos. Por lo tanto, todo el calendario que tenía proyectado el presidente se está reconversando, se está revaluando para ver si se puede cumplir con las proyecciones de inicio del viaje en cuanto a sus actividades de regreso a Chile, así que oportunamente se comunicará esa reconfiguración si existe“.

    Hasta el momento, ya hay algunos nombres confirmados. Entre ellos, el de Germán Codina en la Región Metropolitana; Manuel Millones en Valparaíso; Sofía Cid en Atacama; Juan Eduardo Prieto en el Maule; Diego Sepúlveda en Ñuble; y el exfiscal Francisco Ljubetic en La Araucanía.

