    Política

    Kast se reúne con sus futuros ministros para delinear sus primeras medidas como gobierno

    La próxima titular de la Segegob, Mara Sedini, aseguró que uno de los temas tratados en las citas fue en déficit fiscal. “Hoy día tenemos una crisis, una emergencia fiscal, y de eso tenemos que preocuparnos".

    Por 
    Helen Mora
     
    Franco Cicchetti

    El presidente electo, José Antonio Kast, se reunió este jueves con varios de sus futuros ministros, con miras a definir sus primeros pasos una vez asuman como gobierno el próximo 11 de marzo.

    La próxima titular de la Segegob, Mara Sedini; y su par de Interior, Claudio Alvarado, son algunas de las figuras que hoy se sentaron a dialogar con el mandatario electo.

    Sobre las citas, Sedini señaló a la prensa: “Han habido varias reuniones, estamos con una agenda bien cargada. Chile está viviendo serias emergencias, lamentablemente el tema de los incendios es algo que nos tenemos que hacer cargo desde el día uno”.

    Agregó que “estamos con una emergencia fiscal, ya lo han dicho todos los organismos relevantes, distintos analistas”.

    “Estamos planificando para poder ser responsables con todos los chilenos, poder atacar ciertas urgencias y estas reuniones que estamos teniendo bajo el liderazgo del presidente electo son fundamentales para que la agenda empiece a andar desde un comienzo”, aseguró.

    Sedini remarcó: “Hoy día tenemos una crisis, una emergencia fiscal y de eso tenemos que preocuparnos. Los ministros de las distintas carteras que están enfocadas en esas áreas están haciendo una programación muy responsable que se va a dar a conocer a la ciudadanía apenas asumamos y ese es el objetivo de las reuniones de ahora”.

    Cambio de mando

    Durante la mañana, el presidente electo José Antonio Kast destacó que sus equipos están trabajando arduamente para el cambio de mando.

    “Estamos viendo todas las visitas que podríamos llegar a tener, tanto de presidentes, primeros ministros, delegaciones”, señaló.

    Sobre ese tema, Kast también planteó que espera la visita de los presidentes de México, Claudia Sheinbaum; y Brasil, Lula da Silva, para el hito republicano.

    Esto, principalmente para conversar sobre el respaldo que ambos líderes entregaron a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

    “Sería muy bueno poder encontrarnos, discutir, debatir, que ellos puedan también plantear el por qué se sumaron a esta propuesta de llevar a la expresidenta Bachelet como candidata a la ONU”, dijo el mandatario electo, quien una vez asuma la presidencia deberá definir si se suma a ese respaldo a Bachelet.

