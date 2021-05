La reactivación de Chile Vamos: “Es fundamental que nuestra coalición se rearticule y muestre una fuerza que garantice gobernabilidad en la crisis que vive Chile”

“Reactivación” y “rearticulación” fueron dos palabras que sonaron fuerte en las declaraciones que los líderes de la UDI, RN y Evopoli, Javier Macaya, Rafael Prohens y Andrés Molina, respectivamente dieron tras a la que fueron convocados por el presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen y Francisco Undurraga.

La cita -que reunió a los máximos representantes del oficialismo y sus bancadas parlamentarias- fue convocada por la mesa de la Cámara Baja, liderada por Chile Vamos, en el marco del diálogo entre el gobierno y representantes del Congreso en busca de “mínimos comunes” para superar la pandemia. Diálogos en donde la presidenta del Senado, Yasna Provoste, se alza como una figura de unidad en la oposición.

Dentro de este marco es que se anunció la reactivación de la coalición a través de las tradicionales reuniones semanales de coordinación y se pidió mayor protagonismo en las reuniones que lleva adelante el gobierno con el Parlamento.

Las relaciones en la coalición oficialista habían estado complicadas durante los últimos meses de gobierno, lo que se fue haciendo más notorio con los avances de los proyectos de retiro de fondos, donde Chile Vamos votó dividido.

“Para el diálogo político es muy importante la participación de Chile Vamos, es una coalición que le ha dado sustento político al gobierno”, dijo Javier Macaya, presidente de la UDI, en el punto de prensa posterior a la reunión.

El timonel gremialista agregó que “el gobierno tiene una gestión que en los próximo 10 meses tendrá desafíos administrativos de gestión que son muy exigentes. (...) Pero la gestión política, articulación y reimpulso que le estamos dando como Chile Vamos, lo consideramos fundamental para la etapa que viene”.

Sobre el acuerdo de “mínimos comunes”, el diputado señaló que “obviamente va ser siempre trabajado complementado en el Parlamento. No es un misterio que dentro de la articulación política se haya elegido a la presidenta del Senado y al presidente de la Cámara de Diputados, y nosotros hemos definido también como Chile Vamos que nuestra articulación política va ser a través de la presidencia de la cámara de Diputados [Diego Paulsen, RN] y a través de los jefes de bancada de la Cámara de Diputados, los diputados Coloma, Torrealba y Cruz-Coke”.

“Esperamos que nosotros, como bancada que le da sustento al trabajo político del gobierno, tengamos la capacidad de actuar lealmente, de forma unida, pero también mejorando las propuestas cuando esto sea necesario”, dijo Macaya. “El gobierno tiene una responsabilidad en los meses que quedan de dar gobernabilidad y de llevar a cabo correctamente la administración del Estado. Y Chile Vamos, como la coalición política que le da sustento político al trabajo de gobierno, tiene la responsabilidad de dar ese soporte, y eso se debe dar de forma coherente, unitaria y con la mayor lealtad posible”, complementó.

En la misma línea, el presidente de RN, Rafael Prohens, reforzó la “reactivación de Chile Vamos con reuniones semanales, las cuales vamos a trabajar viendo las contingencias como también pensando en lo que viene por delante que son las parlamentarias y la presidencial”.

“Creo que somos el único conglomerado que logró ir en lista única en dos instancias, los alcaldes y también en los constituyentes y eso nos permite decir que le damos gobernabilidad a este país. Por lo tanto, vamos a seguir trabajando en esta senda”, añadió el senador.

Sin embargo, prohen fue más duro y advirtió al gobierno que se les tienen que dar los espacios para ser parte de las negociaciones por los “mínimos comunes”.

“Queremos tener la mejor relación con el gobierno, pero también queremos ser enfáticos en decir que hoy día vamos a defender nuestras ideas y principios, por tanto le pedimos al Ejecutivo mayor diálogo con Chile Vamos, mayor colaboración con la finalidad de poder ordenar nuestra casa y de esa manera salir adelante”, dijo.

“Nosotros vamos a trabajar sobre los puntos que el Ejecutivo ya ha anunciado, y sobre eso vamos a ver cuáles son las mejores formas en las cuales podemos aportar a que esta convivencia nacional que se ha hecho con el Congreso, con la oposición y Chile Vamos”, agregó.

“Esta es una mesa que tiene tres patas, no dos, Chile Vamos es parte importante de esa mesa. Si no estamos ahí, obviamente que la postura de Chile Vamos no va ser todo lo colaborativa que va a ser, sino que va a ser más bien poner nuestros puntos, con la finalidad de que seamos escuchamos y evaluados en los méritos de lo que vamos a trabajar para lograr el objetivo”, sentenció.

Finalmente, el presidente de Evópoli, Andrés Molina, dijo que como coalición están preparando una propuesta para ofrecer al gobierno: “Ya estamos trabajando. Esperamos que esto no se extienda más allá de una semana. Y esto significa que hay diálogos internos, también diálogos con la oposición. Este no es un tema donde estemos trabajando tan separadamente como parece muchas veces”.

“Claramente tenemos que remecernos de una responsabilidad mayor y tenemos que mostrarle al país -y por eso es importante que haya ahí una forma un poco más activa de parte de Chile Vamos con el gobierno- dónde va a ir adquiriendo quizás mayor protagonismo esta coalición en término de las propuestas, de los desafíos políticos que están por delante, y en ese sentido, hemos ido también mostrando algunas diferencias, que eso va enriqueciendo a Chile Vamos”, explicó Molina.

Sobre la reorganización de Chile Vamos, el también diputado indicó que “necesitamos un orden interno, y en ese desafío estamos cada uno de nosotros como presidente. Creo y confío en que también de esa manera vamos a poder enfrentarnos frente a una oposición de una manera más ordenada, que construya mejor y que al final vaya en beneficio de toda la gente”.

“Nosotros tenemos que tener mayor complicidad con el gobierno en esta etapa que viene. Y eso significa un trabajo donde cada uno va a ir dando y cediendo, para justamente entender que el bien común es el beneficio de las personas y en eso cada uno tiene que ceder más”, concluyó el líder de Evópoli.