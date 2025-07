Lagos Weber reprocha al gobierno por retraso en licitación del Tren Santiago Valparaíso: “No se le puede echar la culpa al mandato anterior”

La mañana de este viernes, el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) expresó sus descargos contra el Presidente Gabriel Boric tras el anuncio de que no licitarán en esta administración el Tren Santiago Valparaíso.

Fue este martes que la ministra de Obras Públicas, Jessica López, aseguró que uno de los proyectos estrellas anunciados por el Mandatario no podrá realizarse en los meses que quedan de gobierno.

Al respecto, en conversación con Radio Universo, Lagos Weber reprochó que “las explicaciones que se han dado pueden ser muy técnicas, pero insuficientes”.

“Esta es una promesa que lleva tres administraciones, tres gobiernos, y no se hace. Esto no habría pasado en la Región Metropolitana ”, criticó.

En esa línea, instó al gobierno a asumir y decir que “los recursos que requiere el tren, es mejor gastarlos en un hospital público, pero que lo digan. O se cierra el proyecto o se aclara bien”.

Dicho eso, sostuvo: “No le podemos echar la culpa al mandato anterior porque estamos terminando nuestro gobierno”.

Defensa a Eyzaguirre

El legislador del PPD también se refirió a la afirmación del exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre, sobre de que no participará en el comando de Jeannette Jara (PC).

“Lo que ocurrió es que yo entiendo que efectivamente Nicolás dijo lo que habría dicho cualquiera de nosotros, que hay que honrar el compromiso de las primarias, que va a apoyar la candidatura a Jara y que va a trabajar en el programa”, comenzó explicando.

Luego, “Jara dijo que le parecía bien que Nicolás apoyara su candidatura, y en algún instante, y eso no fue la candidata, se instaló la idea de que Nicolás Eyzaguirre iba al comando ”.

“Y eso me parece que fue desmentido en el sentido de que no hay un comando todavía, pero eso no significa, y yo espero desde el PPD, contar con la colaboración de muchos economistas del PPD, Nicolás Eyzaguirre por cierto”, agregó.

Por último, señaló: “Yo a Nicolás lo conozco y va a trabajar, si yo le pido que me dé su opinión sobre cómo mejorar el programa, cuáles son los temas críticos que tiene el programa de las otras candidaturas, porque hay que trabajar sobre todas, yo creo que va a ser un apoyo, y con eso me quedo”.