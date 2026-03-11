Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

Tal como lo había anunciado antes de asumir, el Presidente de la República, José Antonio Kast, vivirá en La Moneda. Y para cumplir su promesa necesitaba algo fundamental, una cama, la que llegó esta tarde al palacio presidencial.

Además, de la cama, llegaron alfombras, los veladores y otros muebles necesarios para su estadía que comenzará esta misma noche.

Así lo confirmó el administrador de La Moneda, Julio Feres, quien señaló ante los requerimientos de la prensa que: “Hoy día el Presidente duerme en La Moneda”.

“Necesitaba cosas, necesita su cama, veladores, alguna alfombra, ropa blanca, lo que corresponde a una casa común y corriente”, explicó Feres.

Consultado sobre si la mudanza del mandatario continuará, el administrador del palacio presidencial señaló: “Sí, probablemente puedan quedar algunas cosas que tenemos que ver, pero bueno, aquí ya está instalado”.