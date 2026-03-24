“Lo que viene no será fácil, pero debemos asumirlo con responsabilidad”: vocera de gobierno por alza de combustibles

Desde su cuenta de red social X, la ministra vocera de gobierno, Mara Sedini, compartió un breve mensaje a propósito del histórico alza de combustibles.

Y es que, el aumento de tarifas -que se hará efectivo este jueves- desencadenó una serie de críticas del mundo político y gremial.

Además, tras el anuncio, en el país se han registrado varios puntos de aglomeración en estaciones de servicio.

En detalle, el alza será de $370 por litro en la gasolina de 93 octanos y de $580 por litro para el diésel, con el fin de enfrentar los efectos fiscales de la escalada del precio internacional del petróleo.

Respecto a este panorama a casi dos semanas de haber asumido, la ministra vocera señaló: “Enfrentamos un escenario complejo, lo que viene no será fácil, pero debemos asumirlo con responsabilidad en medio de una guerra y con un Estado debilitado por mala administración pasada”.

“Presentamos el Plan Chile Sale Adelante, que son medidas concretas para apoyar y acompañar a las familias”, aseguró.