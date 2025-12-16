Marco Rubio llama a Kast para felicitarlo por su victoria: “EE.UU. espera profundizar su sólida alianza con Chile”

El Presidente electo, José Antonio Kast, recibió esta jornada el llamado telefónico del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien lo felicitó por su triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo.

Así lo afirmó la propia autoridad de Washington mediante su cuenta de la red social X

“Complacido de felicitar al presidente electo @joseantoniokast por su reciente victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy”, posteó Rubio.

Tras esto, señaló que “Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”.

Esto, el mismo día en que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al triunfo del republicano en el balotaje.

“Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, indicó el mandatario al ser consultado por las elecciones en el país.