“La persona a la que apoyé”: Donald Trump felicita a José Antonio Kast tras triunfo en segunda vuelta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, re refirió al triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial en Chile.

“Hace unas horas me enteré de que en Chile, la persona a la que apoyé, que no iba a la cabeza en las encuestas, terminó ganando con bastante facilidad. Así que estoy deseando felicitarlo. He oído que es una persona excelente”, indicó el mandatario estadounidense al ser consultado por las elecciones en el país.

Ayer, poco después de la consolidación de los resultados, Washington ya se había referido al triunfo de Kast.

El secretario de Estado, Marco Rubio, fue el primero de la administración Trump en referirse a la victoria del abanderado republicano

“Felicitaciones al presidente electo de Chile @JoseAntonioKast por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial”, escribió en la red social X.

Al secretario de Estado, se le sumó el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien expresó en X: “Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un ex embajador estadounidense en Chile”.

“Hoy es una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena y felicitamos al pueblo de ese gran país y a su nuevo presidente electo @joseantoniokast por su abrumadora victoria y su claro mandato”, celebró el subsecretario Landau.