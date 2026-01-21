SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Martín Arrau (Rep.), nuevo ministro de Obras Públicas: el jefe de campaña que participó en la reconstrucción del terremoto

    En 2010, el ingeniero civil asumió su primer cargo público en el gobierno de Sebastián Piñera. Tras su paso por la Convención Constitucional, fue jefe de campaña en tres oportunidades de la mano del Partido Republicano. Su última capitanía derivó en el triunfo de Kast en las elecciones presidenciales.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Martín Arrau García Huidobro (46) es un rostro conocido dentro del Partido Republicano, en los últimos años ha jugado papeles importantes en representación de la colectividad: el último de ellos fue ser jefe de campaña de José Antonio Kast para el balojate de diciembre. Hoy se prepara para asumir un nuevo rol, esta vez dentro del gobierno, donde será -desde el 11 de marzo- el nuevo ministro de Obras Públicas.

    Titulado en ingeniería civil de la Pontificia Universidad Católica, Arrau lleva más de 20 años desempeñándose en la industria agrícola, lo que lo llevó a ser consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en 2017, cargo que ostentó por casi un año.

    Eso sí, su vinculación al mundo político vino de antes. En 2010 fue requerido por el entonces Presidente Sebastián Piñera para ejercer como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura, siendo su principal objetivo hacer seguimiento a la reconstrucción de infraestructuras tras el terremoto de 2010.

    Tras dos años en el cargo, Arrau se mantuvo alejado del mundo de la política hasta que el 26 de febrero de 2017 fue nombrado delegado presidencial para la instalación de la Región de Ñuble. Al año siguiente, el 5 de septiembre fue confirmado por Piñera como el primer intendente de la Región de Ñuble, puesto que ocupó hasta el 20 de noviembre de 2020.

    Desde entonces, la carrera del ingeniero ha estado estrechamente ligada a los cargos públicos. Como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en 2021, logró conseguir un cupo en la Convención Constitucional, sin embargo, en medio del proceso abandonó el partido.

    Tras el fracaso de la propuesta constitucional, asumió como jefe de campaña de los candidatos del Partido Republicano para el siguiente proceso orientado a redactar la Carta Magna: el Consejo Constitucional. En dicho organismo, el partido obtuvo la primera mayoría.

    Su desempeño le permitió repetir ese rol, pero esta vez como jefe de campaña del Partido Republicano para las elecciones municipales y regionales de 2024.

    Ese año, en entrevista con La Tercera, aseguró que su sello es la “gestión”. “Es, quizás no muy novedoso, pero es la coordinación y el trabajo constante”, sostuvo.

    Ya con experiencia en el cargo, en noviembre de 2025, tras el resultado de la primera vuelta presidencial, asumió como jefe de campaña de Kast de cara al balotaje del 14 de diciembre. En esa elección, el republicano obtuvo el 58% de los votos, siendo electo como Presidente de la República.

    Si bien Arrau ya ha formado parte de un gobierno, este 2026 asumirá por primera vez a la cabeza de un ministerio.

    Más sobre:Martín ArrauMOPObras PúblicasMinisterioJosé Antonio KastGabineteGabinete de KastPrimer gabinete

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Lo más leído

    1.
    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    Tras reconfiguración del gabinete: Kast se inclina por Fernando Barros Tocornal como ministro de Defensa

    2.
    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    Las ofensivas que preparan en la izquierda para enfrentar al gabinete de José Antonio Kast

    3.
    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    José Antonio Kast presenta su primer gabinete

    4.
    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    Kast opta por Trinidad Steinert para el Ministerio de Seguridad y resuelve principal nudo de su puzzle ministerial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cómo protegerte del daño que provoca el humo de los incendios forestales

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Cuáles son los vínculos de Hezbolá con Venezuela y qué papel tiene Irán en su relación, según EEUU

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    El estudio internacional que confirma que no hay relación entre el paracetamol y el autismo

    Servicios

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Ajax de Ámsterdam por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Copenhagen vs. Napoli por TV y streaming

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast
    Chile

    “Será pasado al tribunal supremo y expulsado”: Partido Radical denunciará a Jaime Campos por entrar al gabinete de Kast

    Uno a uno: quiénes son los integrantes del primer gabinete de José Antonio Kast

    María Paz Arzola (Ind), ministra de Educación: la ingeniera que defiende reponer la selección en los colegios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete
    Negocios

    El sector privado valora los nombres escogidos por Kast para su gabinete

    Un equipo económico a la medida de Jorge Quiroz: la opinión de los expertos sobre el gabinete de Kast

    Susana Jiménez y equipo económico: “Yo esperaría señales concretas en los primeros tres meses”

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra
    Tendencias

    Alertan por “la mayor tormenta solar en más de 20 años”: qué efectos tendrá en la Tierra

    Quién era Kianna Underwood, la ex actriz de Nickelodeon que fue asesinada a sus 33 años

    “No entiendo lo que estás haciendo”: Donald Trump filtró el mensaje que le envió Emmanuel Macron por Groenlandia

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”
    El Deportivo

    DT de Huachipato Jaime García lamenta eliminación de la Supercopa: “Cuando tomamos malas decisiones pasa esto”

    El optimismo de Garnero tras triunfo en la Supercopa: “Tenemos la posibilidad única de salir campeones con dos victorias”

    Natalia Duco, nueva ministra del Deporte: gloria en la pista y un dopaje que marcó su carrera

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026
    Finde

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones
    Cultura y entretención

    Francisco Undurraga, nuevo ministro de Cultura: un hombre ligado a las comunicaciones

    Arctic Monkeys lanzará una nueva canción como apoyo a niños afectados por guerras

    Película sobre la FACH durante la dictadura competirá en el Festival de Berlín 2026

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención
    Mundo

    Nuevo accidente ferroviario en España: Maquinista de tren descarrilado muere tras caída de un muro de contención

    Trump insinúa que quiere “involucrar” a María Corina Machado en el futuro de Venezuela

    Romuald Sciora, ensayista francés: “Trump defiende una visión del mundo similar a la del siglo XIX”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar