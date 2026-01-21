Martín Arrau (Rep.), nuevo ministro de Obras Públicas: el jefe de campaña que participó en la reconstrucción del terremoto

Martín Arrau García Huidobro (46) es un rostro conocido dentro del Partido Republicano, en los últimos años ha jugado papeles importantes en representación de la colectividad: el último de ellos fue ser jefe de campaña de José Antonio Kast para el balojate de diciembre. Hoy se prepara para asumir un nuevo rol, esta vez dentro del gobierno, donde será -desde el 11 de marzo- el nuevo ministro de Obras Públicas.

Titulado en ingeniería civil de la Pontificia Universidad Católica, Arrau lleva más de 20 años desempeñándose en la industria agrícola, lo que lo llevó a ser consejero de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) en 2017, cargo que ostentó por casi un año.

Eso sí, su vinculación al mundo político vino de antes. En 2010 fue requerido por el entonces Presidente Sebastián Piñera para ejercer como coordinador de asesores del Ministerio de Agricultura, siendo su principal objetivo hacer seguimiento a la reconstrucción de infraestructuras tras el terremoto de 2010.

Tras dos años en el cargo, Arrau se mantuvo alejado del mundo de la política hasta que el 26 de febrero de 2017 fue nombrado delegado presidencial para la instalación de la Región de Ñuble. Al año siguiente, el 5 de septiembre fue confirmado por Piñera como el primer intendente de la Región de Ñuble, puesto que ocupó hasta el 20 de noviembre de 2020.

Desde entonces, la carrera del ingeniero ha estado estrechamente ligada a los cargos públicos. Como militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en 2021, logró conseguir un cupo en la Convención Constitucional, sin embargo, en medio del proceso abandonó el partido.

Tras el fracaso de la propuesta constitucional, asumió como jefe de campaña de los candidatos del Partido Republicano para el siguiente proceso orientado a redactar la Carta Magna: el Consejo Constitucional. En dicho organismo, el partido obtuvo la primera mayoría.

Su desempeño le permitió repetir ese rol, pero esta vez como jefe de campaña del Partido Republicano para las elecciones municipales y regionales de 2024.

Ese año, en entrevista con La Tercera, aseguró que su sello es la “gestión”. “Es, quizás no muy novedoso, pero es la coordinación y el trabajo constante”, sostuvo.

Ya con experiencia en el cargo, en noviembre de 2025, tras el resultado de la primera vuelta presidencial, asumió como jefe de campaña de Kast de cara al balotaje del 14 de diciembre. En esa elección, el republicano obtuvo el 58% de los votos, siendo electo como Presidente de la República.

Si bien Arrau ya ha formado parte de un gobierno, este 2026 asumirá por primera vez a la cabeza de un ministerio.