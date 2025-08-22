SUSCRÍBETE
Política

Matthei busca cerrar flanco por dichos de Sutil: “He señalado siempre que nosotros tenemos que cuidar la democracia”

La candidata a la presidencia por Chile Vamos se refirió a los comentarios del empresario, asegurando además que no hay que caer en ningún tipo de extremo.

Por 
Lya Rosen
Evelyn Matthei se refirió a los dichos de Juan Sutil sobre la dictadura militar. RAUL BRAVO/ATON CHILE

En el marco de su gira por el norte del país, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió a los dichos de Juan Sutil sobre la dictadura militar, que volvieron a complicar al comando de su campaña presidencial.

El miércoles pasado en una entrevista con CNN , el empresario aseguró que “los mejores momentos de la historia de Chile, del punto de vista político, fue el término del gobierno militar dictatorial”.

En ese sentido, Sutil agregó que “para mí no fue una dictadura, porque las dictaduras se perpetúan en el poder, el gobierno fue dictatorial y terminó, y eso fue una salida negociada democrática“.

Al ser abordada por las declaraciones del encargado estratégico de su campaña, Matthei afirmó tajantemente que lo más importante es cuidar la democracia.

“Lo único que yo quisiera señalar y lo he señalado siempre es que nosotros tenemos que cuidar la democracia. La democracia en Chile, en todo lugar. El respeto a los derechos humanos”, aseguró la exalcaldesa ante un grupo de periodistas y vecinos en Calama.

Una opinión que reforzó después que un reportero le consultara directamente sobre si para la UDI Pinochet es o no un dictador. “Nosotros debemos cuidar la democracia acá en Chile y en todas partes. Eso significa no caer nunca en ningún tipo de extremo y también el respeto a la democracia y a los derechos humanos”, afirmó la candidata.

Una visión que ya había reafirmado la tarde del miércoles el mismo Sutil en su cuenta de la red social X, tratando de calmar así la ola de críticas que sus controvertidas declaraciones sobre el gobierno de Pinochet provocaron incluso en la coalición de centroderecha.

“Democracia siempre. Soy un hombre de firmes convicciones democráticas y creo que lo ocurrido en nuestro país fue triste y no debe volver a suceder nunca más. La democracia y los Derechos Humanos se deben respetar y defender siempre y en todo lugar”, escribió en su cuenta el exlíder de la CPC.

