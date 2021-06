“Me parece impresentable que recién estén mejorando sus programas”: Nathalie Joignant (PEV) descarta apoyo a Orrego u Oliva en segunda vuelta para gobernador de la RM

Nathalie Joignant Pacheco, la candidata del Partido Ecologista Verde (PEV) que obtuvo la tercera mayoría en la elección del 15 y 16 de mayo en busca de la gobernación de la Región Metropolitana, afirmó durante esta jornada que, para la segunda vuelta electoral programada para el próximo domingo 13 de junio, no apoyará a ninguno de los dos candidatos se medirán en esta instancia: Claudio Orrego (PDC) y Karina Oliva (Comunes).

Recordar que Orrego, en representación del pacto Unidad Constituyente, logró 657.227 votos (25,52%), seguido por Oliva, del Frente Amplio, con 601.845 preferencias (23,37%). Nathalie Joignant obtuvo el tercer lugar, con 391.276 sufragios (15,19%).

Mediante un comunicado, Joignant Pacheco sostuvo que “luego de una profunda reflexión (...) he decidido no entregar mi apoyo a ninguno de los dos candidatos a gobernador(a) para la Región Metropolitana, en segunda vuelta electoral. Esto ya que, en la nueva forma de hacer política que queremos desde los movimientos sociales y desde la ciudadanía organizada, los votos no son transferibles; somos personas, conscientes, libres y con opinión propia”, destacó.

Afirmó que por su “lucha de años contra el sistema neoliberal” y por respeto a quienes votaron por ella, no puede tomar partido por ninguno de los candidatos que pasaron a segunda vuelta.

“Me parece impresentable que a una semana de las elecciones recién estén mejorando sus programas y anunciando con bombos y platillos nuevos contenidos, que además son tremendamente acotados e insuficientes, especialmente en materia socio ambiental”, sostuvo.

Nathalie Joignant agregó que, sin embargo, pondrá a disposición de ambos candidatos su programa y se comprometió a ayudar a implementar sus puntos principales a quien resulte electo. “Esto con absoluta altura de miras y sin cuoteos, ya que los tiempos están para el trabajo conjunto y no sectario, el cambio climático no es un juego”.

Agregó que “del mismo modo, espero no ser agredida ni cuestionada por miembros de partidos políticos involucrados, ya que eso estuvo muy cerca de ocurrir y también influyó en mi decisión final, ya que vi y veo mucho de la vieja escuela política”.

La excandidata del PEV indicó que buscará ahora, con una futura candidatura a diputada, realizar desde el Congreso el cambio que desde su partido pretenden para el país.