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    Ministro García defiende alza del combustible y afirma: “Se está haciendo lo que fiscalmente es lo más responsable”

    El titular de la Segpres aseguró que esta crisis en a nivel mundial y que "estamos atravesando por una situación que es completamente ajena al gobierno".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Dedvi Missene

    Un gran impacto al bolsillo causó la medida del gobierno de José Antonio Kast de aumentar el precio de las bencinas en $370 y el del diésel en $580, a raíz del conflicto bélico en Irán.

    Según han comunicado desde La Moneda, enfrentar la crisis “no será fácil”, por lo que dispusieron de medidas paliativas que buscan mitigar los impactos de la histórica alza del combustible.

    En ese sentido, se informó que el pasaje en el transporte público en Santiago no subirá hasta el 31 de diciembre de 2026, además bajará el precio de la parafina -combustible indispensable para la época de frío que se avecina-, se aplicarán medidas de seguridad para el transporte de carga y habrá una “contención de alza” en el transporte público en regiones.

    En ese escenario, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, en diálogo con radio Duna aseguró que “las medidas son positivas. Se está focalizando mucho en los sectores más vulnerables de nuestra población”.

    “Creo que el hecho de que el transporte público no vaya a subir es una medida muy significativa, no va a subir de aquí a fin de año, ese es el compromiso”, sostuvo.

    Santiago, 24 de marzo 2026. Aglomeraciones en distintas bencineras luego que el gobierno anunciara el alza de los combustibles por 370 pesos por litro debido a la guerra contra Irán. Copec de Vargas Fontecilla en Quinta Normal. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    Respecto a los trámites en el Congreso, el ministro dijo esperar que “mañana en la noche ya tuviéramos el proyecto despachado, nos interesa sobre manera que la parafina no vuelva a subir este próximo jueves, porque volvería a subir otros 100 pesos".

    “Son ayudas que van a contribuir a que los sectores más modestos no se vean perjudicados con el alza de las tarifas de los combustibles, por lo menos no directamente, y por lo tanto son medidas que debieran estar aprobadas en el Congreso lo más pronto posible”, indicó.

    Junto con ello, García Ruminot destacó que esta crisis en a nivel mundial y que "estamos atravesando por una situación que es completamente ajena al gobierno, en el sentido de que es la consecuencia de una guerra, una guerra que nosotros vemos lejana, la sentimos lejana, afortunadamente, pero que está en el corazón de la producción de petróleo, y eso ha hecho que el precio del petróleo pase de aproximadamente de 60 dólares el barril a 100 dólares el barril".

    Andres Perez

    En ese sentido, el secretario de Estado aseguró que “se está haciendo lo que fiscalmente es lo más responsable, respecto incluso de las mismas familias, estamos haciendo como gobierno lo que es más responsable".

    “Y por eso, como lo dijo el ministro de Hacienda anoche, llamamos a la comprensión de la ciudadanía”, manifestó.

    “Ojalá la guerra dure pocos días más. Ojalá la guerra termine y eso permita disminuir significativamente el precio internacional del petróleo. Y eso permitiría bajar inmediatamente, automáticamente, el precio de los combustibles y traernos también un alivio económico”, planteó.

    Más sobre:CombustibleJosé Antonio KastJosé García RuminotBencinaParafinaDiésel

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