    Ministro García justifica indultos a uniformados condenados en estallido social y marca diferencia con proyecto que conmuta penas

    El titular de la Segpres, de todas maneras, evitó dar detalles de quienes son los presos Kast estaría considerando indultar.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

    El ministro de la secretaría general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), apoyó la posibilidad que el Presidente José Antonio Kast dijo estar analizando ayer, de indultar a uniformados que fueron condenados durante el estallido social.

    “El Presidente siempre ha tenido la inquietud, y siempre hemos considerado de que hay personas que están condenadas por situaciones en que salieron a defender a la ciudadanía, salieron a evitar males mayores, salieron a proteger a la ciudadanía, y, por lo tanto, yo creo que ese tipo, de cumplir lo que en algún minuto se pensó, lo que en algún minuto se ofreció, a mí me parece muy pertinente”, explicó hoy el exsenador en conversación con radio Cooperativa.

    García Ruminot, no obstante, evitó adelantar cuáles son los casos que Kast está analizando, pese a que ya trascendió que el del capitán de Ejército, José Faúndez, condenado por homicidio, podría ser uno de ellos. Al ser consultado sobre si se consideraría el caso del excarabinero Patricio Maturana, condenado por dejar ciega a la hoy senadora Fabiola Campillai, respondió: “El Presidente lo que dijo es que va a analizar caso a caso y por lo tanto yo obviamente que hago plena fe de que así va a ser y que se van a considerar todas esas situaciones”.

    “Un Presidente en general, creo yo, cuando indulta, tiene que tener a la vista todos los antecedentes. Así que yo creo que es una materia exclusiva del Presidente de la República y tenemos que esperar finalmente lo que él resuelva", añadió.

    Por otra parte, hizo una diferencia entre los eventuales indultos y el proyecto de ley que permite a presos mayores de 70 años y con enfermedades crónicas conmutar su pena de cárcel por otro tipo de reclusión. “Yo separaría las dos materias, porque el proyecto de conmutación de penas es un proyecto de iniciativa parlamentaria”, dijo.

    “¿Por qué son distintas? Porque poco a poco, la gente ha ido comprendiendo de que lo que tuvimos en el año 2019 conocido como estallido social, finalmente le hizo mucho daño al país, y que había que tomar medidas, medidas de fuerza”, precisó.

    “Una cosa distinta es, creo yo, es la situación de los detenidos en Punta Peuco y en otras cárceles del país”, remarcó, aludiendo a los posibles beneficiarios del proyecto de ley de conmutación de penas, condenados por violaciones a los derechos humanos.

    José García RuminotIndultosConmutación de penasProyectoEstallido social

