Política

“Muy en la línea de lo que venimos diciendo”: Squella agradece el apoyo de excanciller Ampuero a Kast

El presidente del Partido Republicano agregó que ahora lo fundamental es que el candidato republicano pase primero a segunda vuelta y “eso se logra si concentramos todos los votos de oposición”.

Por 
Lya Rosen
Roberto Ampuero y Arturo Squella.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue uno de los primeros en reaccionar ante el apoyo que el exministro de ambos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Roberto Ampuero, le dio a José Antonio Kast.

“Votaré por José Antonio Kast porque es el que mejor diagnostica, a mi entender, lo que el país necesita en esta crisis que nos sacude y angustia”, afirmó el exministro de Cultura y de Relaciones Exteriores en una entrevista con Ex Ante.

En esta además recalcó que el candidato republicano es el que mejor podría superar lo que él califica como una situación de emergencia nacional.

“Esto puede conducirnos a un punto sin retorno en materia de inseguridad, narcotráfico, inmigración ilegal, anomia, corrupción, violencia y desconfianza en la democracia”, aseguró en su conversación con el medio el también exembajador.

Roberto Ampuero 2

Ante esto, Squella no sólo agradeció a Ampuero, sino que hizo énfasis en que su mirada al por qué decidió votar por Kast va “muy en la línea de lo que venimos diciendo”.

A lo que agregó que “es fundamental pasar primeros a segunda vuelta. Y eso se logra si concentramos todos los votos de oposición en José Antonio Kast”.

El respaldo de Ampuero a Kast

Una decisión de voto algo sorpresiva en favor del republicano, por la relación de Ampuero con el expresidente Piñera, una figura siempre vinculada con la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, que el excanciller tomó hace unos meses enfocándose en el programa de cada uno de ellos.

“Conozco y respeto a José Antonio y a Evelyn. Lo crucial fue examinar sus posiciones en materia de programa, unidad del sector, definición del adversario y disposición a apoyar sin ambages al que pase a segunda vuelta”, afirmó sobre su decisión.

Para continuar: “Me impactó que Evelyn se negara a anunciar su respaldo a Kast si en segunda vuelta tiene que enfrentarse a la candidata comunista. Eso sería incomprensible para alguien que, como yo, vivió en las dictaduras comunistas de Cuba y Alemania Oriental”.

Además de hacer hincapié que lo que se necesita ahora es recomponer vínculos entre las derechas. “Una derecha que en las actuales circunstancias es incapaz de unirse como oposición y cuyos líderes debaten sobre sus roces, le sirve en bandeja un dardo a la candidata comunista para que lo arroje”, aseguró Ampuero.

