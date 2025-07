“No nos sentimos aludidos”: canciller minimiza amenaza de Trump a países aliados con políticas de los Brics

“Es una referencia de carácter genérico. Por cierto, no está dirigida a Chile ni a ningún país en particular. Nosotros no nos sentimos aludidos por esa referencia”.

Con estas palabras, desde Río de Janeiro el canciller Alberto van Klaveren respondió a la amenaza lanzada por el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a aplicar un arancel adicional del 10% a los países que se alineen con las políticas de los Brics.

El Mandatario norteamericano emitió estas declaraciones a través de sus redes sociales, en momentos en que se realiza la Cumbre de los Líderes de los Brics en Brasil, y en la que Chile participa como invitado por el país anfitrión.

En el punto de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores chileno, además, apuntó: “No quisiéramos especular sobre los alcances de ese tuit. No ha estado presente tampoco en las presentaciones que hemos escuchado hasta ahora. Y francamente creemos que no es una referencia específica a Chile”.

“Lo que sí tenemos que decir es que Chile define su política exterior de manera independiente. Y somos un país soberano, y por cierto, eso se aplica en nuestra política exterior. Y hemos mantenido esa posición a lo largo del tiempo y no vemos razón alguna para modificarla”, remarcó.

Asimismo, el canciller sostuvo que “Chile no se alinea con determinados grupos de países. En el caso de Brics asistimos solamente como país invitado”.

“Quiero destacar también que la declaración de los Brics es la declaración de los líderes de los países que participan como miembros en esta entidad. No es una declaración que necesariamente interprete a todos los países invitados”, apuntó.

El secretario de Estado, además, enfatizó que la relación con Estados Unidos se mantiene sin alteraciones.

“En cuanto a la relación con Estados Unidos, sigue un curso determinado. Ya hubo una ronda de conversaciones inicial con Estados Unidos. Los equipos están en contacto. Básicamente hay un contacto casi permanente entre nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales y su contraparte en Estados Unidos, y creemos que efectivamente esas conversaciones avanzan de manera normal”, zanjó.