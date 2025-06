“No podemos perseguir a la prensa, es un error”: senador De Rementería advierte sobre riesgos de la “Ley Mordaza 2.0”

En medio de la polémica por el proyecto que busca sancionar penalmente la difusión de antecedentes de investigaciones reservadas, denominado “Ley Mordaza 2.0″, el senador socialista, Tomás de Rementería se refirió al rol de la prensa y rechazó cualquier intento de criminalizar el ejercicio periodístico.

La moción, presentada por los senadores Pedro Araya, Luz Ebensperguer, Paulina Núñez, Luciano Cruz-Coke y Alfonso de Urresti, modifica el Código Procesal Penal para imponer penas de cárcel a quienes “difundan” información de causas penales en reserva, sin distinguir entre funcionarios públicos y medios de comunicación.

De aprobarse, afectaría coberturas emblemáticas de corrupción, como los casos Monsalve, ProCultura o Audio. Incluso, dentro de la justificación del texto parlamentario se menciona la filtración entre la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler y la diputada Karol Cariola, quien es la pareja y madre del hijo del senador socialista.

El senador De Rementería cuestionó el foco del proyecto, señalando que la responsabilidad no recae en los periodistas, sino en quienes filtran información desde el sistema judicial.

“Me parece que acá la responsabilidad no es de los periodistas que hacen su trabajo. Los periodistas tienen una labor que informar. Acá el problema está en los intervinientes en el proceso judicial. Yo, por ejemplo, esperaría que no fuera tan fácil que cualquier parlamentario se querelle en una causa y tenga acceso a la carpeta para después filtrarla. Yo también esperaría que no haya fiscales que en cada causa de carácter público que participan termina filtrada la información de la causa”, afirmó.

De Rementería fue enfático al rechazar sanciones a la prensa: “Si hay sanción a la prensa, voy a votar en contra de esa parte en específico, porque los periodistas ejercen una labor importante . No podemos en público repudiar lo que le pasó a Snowden o a Julián Assange y después hacer una ley que, porque nos conviene, sancione a los periodistas. Es un error”, subrayó el senador por la Región de Valparaíso.

“Busca blindar a los corruptos”

En la misma línea, se expresó el diputado socialista Daniel Manoucheri, quien sostuvo que “La “Ley Mordaza 2.0” no busca proteger la justicia. Busca blindar a los corruptos”.

Asimismo, a través de su cuenta de X sostuvo que “Ya existen sanciones para quienes filtran información” y que “esta ley va más allá: quiere encarcelar a periodistas. A los mismos que destaparon el caso Hermosilla, el escándalo de ProCultura, las redes de corrupción que el poder prefería mantener ocultas. ¿Ese es el nuevo estándar? ¿Que el problema no es el corrupto, sino quien lo expone?“, se preguntó.