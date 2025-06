Nueva discrepancia con Jara, y énfasis en probidad y seguridad: las posturas de Tohá en debate oficialista por primarias

La candidata del Socialismo Democrático (PPD, PS, PR y PL), Carolina Tohá, en su participación en el debate de primarias del oficialismo organizado por La Tercera y Radio Duna, volvió a mostrar distancia con la abanderada Jeannette Jara (PC y AH), además de poner énfasis en las materias de probidad y seguridad. También participaron los diputados Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

La exministra del Interior, que en instancias similares anteriores había tenido duros cruces con la extitular del Trabajo por seguridad, en esta ocasión marcó distancia con su contendora respecto al acuerdo Codelco-SQM para la explotación del litio. Jara previamente criticó este convenio.

“Yo creo que este caso y esta discusión es importante porque es muy representativa de lo que nos pasa cuando hablamos de hacer en serio un esfuerzo para que Chile crezca más. Todo el mundo dice estar de acuerdo con que Chile crezca más, pero a la hora de tener arriba de la mesa una posibilidad concreta como es esta y tomar las decisiones que se requieren, que no siempre son fáciles, aparecen problemas por todos lados”, dijo.

Y luego agregó: “Aparecen problemas por derecha, aparecen problemas por izquierda, proponiendo soluciones alternativas de un mundo ideal que no existe. Este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas del litio rápido, era la posibilidad de ocupar el capital instalado que ya tiene la empresa SQM y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas, porque si se hacía una licitación iba a terminar en manos extranjeras”.

En ese punto, puso como ejemplo el acuerdo transversal que permitió sacar adelante la reforma de pensiones, precisamente liderado por la presidenciable del PC.

“Lo que pasa con el acuerdo Codelco-SQM es exactamente lo mismo que pasó con la reforma previsional. Que hay gente que dice que hicimos negocios con la AFP, que para hacer la reforma terminamos dejando a la AFP viva. Es verdad, pero la gente va a tener mejores pensiones, se va a achicar la brecha con las mujeres. De eso se trata la política, de mejorar la vida de las personas”, remarcó.

“Cuando uno debate con el PC no es anticomunismo”

Pese a las diferencias, la abanderada del Socialismo Democrático apuntó que su postura es ampliar las bases del progresismo, y descartó que exista “anticomunismo”.

“No hay que espantarnos. No hay que espantarse porque hay comunistas, no hay que espantarse porque hay DC, no hay que espantarse porque hay gente que estuvo en otra postura en el proceso constitucional, porque si no, no vamos a ser mayoría”, planteó, y destacó que ahora pretende “trabajar para ampliar hacia el centro”.

De acuerdo a la exsecretaria de Estado, “nunca se puede confundir el debate político con la descalificación. Cuando uno debate con el PC no es anticomunismo, es una diferencia. Cuando debato con la DC no es tampoco que los quiera excluir, es que hay diferencias, pero para construir juntos. Porque estamos destinados a construir juntos".

“Mantener esa unidad amplia del progresismo no ha sido fácil, en los últimos años esa unidad se ha debilitado, ha habido fracturas, y eso ha implicado que hemos quedado en una posición que le hemos dado ventaja al otro sector, a la derecha. Hay que hacer un camino en marcha atrás en ese sentido, y para hacerlo hay que aprender a trabajar entre gente distinta”, propuso.

Probidad: “No robar, no mentir y cumplir con el deber”

Tohá, en buena parte del debate, también puso énfasis en la necesidad de mejorar los estándares de probidad, en específico tras consultas referentes a los casos líos de platas políticas y de licencias médicas irregulares.

“En mi gobierno vamos a hacer en esto una prioridad. Vamos a tener una medida muy clara respecto a cómo son los colaboradores y un mandato en el sentido de no robar, no mentir y cumplir con el deber", enfatizó.

Además, dijo, “vamos a buscar tomar inmediatamente una iniciativa para fortificar lo que hoy día tenemos y tener medidas proactivas y también de respuesta para sancionar con dureza”.

“Tenemos que hacerlo sin debilitar a la sociedad civil, que es muy importante y a veces termina perjudicada, ni la descentralización, porque algunos han aprovechado esto para debilitar la descentralización, sostuvo.

En este ámbito, Tohá deslizó una crítica a la postura inicial del Frente Amplio (FA), sector que representa la candidatura del diputado Gonzalo Winter, por lo que ha sido calificado como una “superioridad moral” al convertirse en gobierno.

“No hay que tener superioridad moral, es precisamente lo que señalaba, en el sentido que los actores políticos tienden a poner este problema afuera y asumirse, cuando el caso no es de ellos, como que ellos están exentos”, recalcó, aunque hizo el punto que esa postura del FA fue previo a que el Socialismo Democrático se sumara con mayor representación al Ejecutivo.

Seguridad: “Chile necesita más carabineros”

La otrora titular del Interior volvió a reforzar, como ha sido la tónica de su campaña, que su compromiso está con la seguridad.

“Mi compromiso hoy, voy a ponerlo con ustedes en el tema de la seguridad. Conozco muy bien dónde están nuestros problemas ahí, dónde hemos avanzado y dónde nos falta. Lo primero que nos falta es que Chile necesita más carabineros. Vamos a multiplicar por dos las capacidades de formación de Carabineros, y no sólo más cantidad, sino también dentro de esos carabineros un Gope más fuerte para responder a esa criminalidad más violenta", prometió.

En segundo lugar, la candidata socialdemócrata señaló que se debe “sacar del acceso de los criminales las tres cosas que más los fortalecen: la plata, las armas y los jóvenes”.

“La tecnología, la inteligencia artificial y una política social intensiva nos pueden ayudar a eso. Tenemos diseñadas esas propuestas. Las hemos echado a andar incluso en algunos formatos en esta etapa. Pero lo que viene ahora en esto es fortalecer y llevar a otro nivel para que Chile sea, en esta materia, el país más fuerte del mundo, el país más avanzado de nuestra región".