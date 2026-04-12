Núñez respalda rebaja del impuesto corporativo y apunta que “es clave para el éxito del gobierno”

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respaldó este domingo la rebaja del impuesto corporativo, parte del corazón de la reforma de “Reconstrucción Nacional”, considerada la iniciativa legislativa más importante del gobierno de José Antonio Kast y que contempla más de 40 medidas.

La parlamentaria coincidió con las declaraciones del ministro Secretario General de la Presidencia, José Garcia Ruminot, quien en diálogo con La Tercera sostuvo que la rebaja de aquel impuesto de un 27% al 23% es “irrenunciable” y que “la reforma es clave para el éxito del Presidente Kast y su gobierno”.

En conversación con Mesa Central de Canal 13, la parlamentaria respaldó la rebaja del impuesto y apuntó a “explicar bien qué significa rebajar el impuesto a las grandes empresas”.

“Porque no significa que los súper ricos paguen menos, significa que te pones a la par, incluso con otros países y, por lo tanto, de manera más competitiva empiezas a generar más empleo, a generar más construcción, a invertir más. Eso es lo que uno tendría que exigirles a esas grandes empresas”, respaldó Núñez.

En tanto, sobre la reforma del Ejecutivo, cuyo despacho en el Congreso ha sido retrasado, sostuvo que “estoy de acuerdo evidentemente que esta reforma es clave para el éxito del gobierno y los resultados para el país en este primer año”.

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En esa línea, la senadora enfatizó que existe un escenario de mayor certidumbre para avanzar en la reforma y subrayó que el oficialismo insistirá en su tramitación. “Porque también hay certeza de las decisiones que se van a tomar, de que esta reforma va a tener los votos, en definitiva y se va a aprobar. Vamos a insistir”, afirmó.

La presidenta del Senado también abrió la puerta a eventuales ajustes en la gradualidad de la rebaja del impuesto corporativo para facilitar apoyos, aunque sin renunciar al objetivo central de la iniciativa. A su juicio, el paquete económico contiene medidas con respaldo transversal, como beneficios para adultos mayores y subsidios, lo que podría contribuir a un acuerdo más amplio en el Congreso.

Núñez por ‘Cuota Flores’: “Todo se tiene que investigar”

En otro de los temas abordados, Núñez se refirió a la investigación que enfrenta la senadora de su partido, Camila Flores, por un eventual esquema de defraudación vinculado al uso de asignaciones parlamentarias.

Frente a ese caso, la presidenta del Senado llamó a que la investigación siga su curso. Sin embargo, remarcó que debe resguardarse la presunción de inocencia.

Nuñez respalda rebaja del impuesto corporativo y apunta que “es clave para el éxito del gobierno”

“Todo se tiene que investigar”, sostuvo, aunque advirtió que también es “vital” respetar las garantías básicas mientras no exista una resolución judicial. Asimismo, valoró la disposición de “colaborar” de Flores, quien puso a disposición los antecedentes requeridos de acuerdo a la presidenta del Senado.

En tanto, Núñez respaldó los controles actuales sobre el uso de recursos públicos en el Congreso y aseguró que, a diferencia de décadas anteriores, hoy existen mayores estándares de fiscalización. “Creo que el Senado ha podido controlar las asignaciones (…) Yo creo que hoy día, objetivamente, los recursos están destinados para hacer una labor parlamentaria como corresponde”, afirmó.

Gratuidad y violencia

La presidenta del Senado también respaldó la medida presentada por el gobierno de restringir el acceso a la gratuidad para jóvenes condenados por delitos de violencia dentro de establecimientos educacionales.

A su juicio, cuando se trata de recursos públicos, estos deben “utilizarse de manera eficiente y bajo criterios de responsabilidad”.

Núñez fue categórica: “Cuando una persona está estudiando con recursos públicos de todos los chilenos (...) no puede ir a vandalizar o a ser protagonista de hechos de violencia en un establecimiento”.

En esa línea, afirmó que perder la gratuidad frente a conductas de esa naturaleza le parece una sanción justificada. Sin embargo, Núñez enmarcó su postura en una crítica más amplia a la falta de consecuencias efectivas frente a infracciones graves.