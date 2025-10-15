Oficialismo alista franja parlamentaria: FA opta por relevar figura de Beatriz Sánchez y PC-PS apuestan por Jara

Desde la tarde de este jueves se comenzarán a emitir las franjas parlamentarias para las elecciones de noviembre.

En el oficialismo se decidió que cada una de las colectividades administre como quiera el contenido de los 6:30 minutos que tienen asignados. Quien más tiempo tendrá será el Frente Amplio, con 1:42 minutos.

En este contexto, el partido que lidera Constanza Martínez optó para este primer capítulo realzar uno de sus mayores liderazgos que competirá en los comicios: la excandidata presidencial Beatriz Sánchez.

La otrora embajadora de Chile en México es una de las principales apuestas de la tienda en la que milita el Presidente Gabriel Boric. Ella competirá por la senatorial en la Región del Maule, zona donde hoy el único representante que se mantiene activo dentro de la tienda es Roberto Celedón, quien, a su vez, competirá por mantener su cupo en la Cámara de Diputados.

Se trata de una arena nueva para el FA, que en el Senado solo cuenta con un representante, el parlamentario Juan Ignacio Latorre, quien para noviembre competirá por un cupo en la Cámara de Diputados, pues su escaño será defendido por Diego Ibáñez.

Allí, Sánchez ha declarado que las pretensiones del sector es que puedan mantener al menos dos de los cinco escaños que contempla el Maule en el Senado. Uno de ellos, apuestan en el FA, quieren que lo consiga la exembajadora.

Pero la inclusión de Sánchez no pasa solo por una decisión estratégica electoral. La candidata es considerada en la tienda de Esmeralda como un “emblema” de la colectividad, al recordar su contienda electoral en las presidenciales de 2017, donde quedó en un sorpresivo tercer lugar con un no menor 20% de los sufragios (a dos puntos de pasar al balotaje con Sebastián Piñera).

Ella, dicen, representa la historia del FA, lo que se buscará contar en el episodio mediante el repaso de la historia de la tienda y algunos logros del sector, y lo que quieren mostrar en la campaña. Que ella sea la protagonista fue un debate al interior del partido, ya que la otra alternativa era hacer una presentación de las candidaturas.

Otro ejemplo de que el Maule será prioridad para el FA en esta parlamentaria es que el mismo diputado Celedón también aparece en el primer episodio de la franja televisiva. La idea es mostrar que la tienda no es solo representada por liderazgos jóvenes, pues el diputado hoy tiene 78 años.

La inclusión de Jara

En los próximos episodios del FA se incluirá la figura de Jeannette Jara. La jugada obedece a una apuesta segura: intentar capitalizar la figura de la candidata presidencial.

Eso se verá en los primeros episodios de la franja parlamentaria del Partido Comunista, que tendrá 1:27 minutos, y el Partido Socialista, con 1:04 de tiempo.

Dentro de la pieza de los socialistas no solo tendrá un rol protagónico la abanderada presidencial, sino que también la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic. La timonel del PS es una de las apuestas priorizadas de la tienda de París 873 para las parlamentarias, lo que ha quedado demostrado mediante los aportes económicos del partido para las campañas.

Vodanovic, al igual que Sánchez, competirá por la senatorial en el Maule, junto a otras figuras como Alexis Sepúlveda (PR) y Sixto González (PC).

Por el lado del PC, en tanto, además de incluir a Jara en su franja, hará un homenaje al expresidente Salvador Allende. La idea es vincularse a la figura del exlíder de la Unidad Popular.

El resto del tiempo de la franja parlamentaria oficialista se divide en: 49 segundos para la Democracia Cristiana, 45 para el PPD, 20 para el Partido Radical y 18 para el Partido Liberal.

De ellos, el PL es el único que ha cerrado la puerta a incluir a Jara en su franja, acusando un tema práctico de escasez de tiempo. El PPD, sin embargo, tampoco ha grabado sus piezas, hasta ahora, con la exministra del Trabajo.

Candidata difunde adelanto con guiño a Bachelet

En paralelo a la franja parlamentaria saldrán las piezas televisivas de las presidenciales. Este miércoles el comando de Jara difundió una pieza audiovisual -aún no está confirmado si será parte del primer capítulo- donde sale repasando su historia de vida.

El producto, trabajado por Nicolás Acuña y Sofía Tupper, fue el primero que se grabó en la campaña y aparece la candidata junto a su madre, una de sus amigas históricas y la hija de esta última. Ellas están sentadas a una mesa mirando fotos de archivo que ordenan el relato biográfico.

Dentro del registro, Jara repasa su infancia, su época como dirigente universitaria y, entre otras cosas, su periodo como subsecretaria del segundo gobierno de Michelle Bachelet, hito que la exministra del Trabajo se encarga de recalcar y que dentro de su equipo es considerado como un guiño para capitalizar la popular figura de la otrora Mandataria.

Esto porque Bachelet no podrá aparecer en la franja, pese a la intención de algunos, ya que en septiembre se convirtió en candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas.