“Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega
La candidata de Unidad por Chile cuestionó públicamente la ausencia de su rival republicano en la instancia televisiva, defendiendo su propia disposición a exponer propuestas y responder preguntas en vivo.
La candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara (PC), elevó este domingo la tensión del balotaje al emplazar directamente a su rival, José Antonio Kast (Rep.), luego de que el líder republicano decidiera no asistir al debate presidencial organizado por Mega para las 22.00 horas, instancia que finalmente no se realizó debido a su ausencia.
A través de una serie de mensajes publicados en X, la abanderada oficialista acusó a Kast de evitar la confrontación de ideas en una etapa decisiva de la campaña y afirmó que su ausencia revela una falta de disposición a dialogar con el país.
“Kast decidió no presentarse a los debates. Yo sí estoy aquí, dando la cara, con propuestas claras y el coraje para enfrentar los desafíos del país. Cuando uno quiere gobernar, conversa con la gente y no se esconde. Chile merece certezas, no evasivas”, escribió.
La candidata profundizó su crítica apuntando directamente a la consistencia del republicano en materia de seguridad.
“Para ir a un debate se necesita coraje. Y hoy quedó claro quién lo tiene y quién no. Para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico se necesita aún más coraje, porque no basta con hablar de seguridad: hay que tener la convicción de actuar y dar certezas al país”, esgrimió.
En el mismo tenor, la exministra remarcó que su disposición a debatir refleja “una diferencia sustantiva” entre ambos postulantes, señalando que “yo estoy aquí, de frente a Chile, con propuestas serias, sin esconderme y dispuesta a responder todas las preguntas. Esa es la diferencia entre quienes queremos gobernar y quienes prefieren ausentarse”.
El trasfondo
La arremetida de Jara ocurrió luego de que Kast afirmara el sábado que los debates estaban recibiendo “una atención desmedida” en esta etapa de la segunda vuelta, insistiendo en que no cambiarán mayormente la percepción del electorado.
“¿Va a cambiar la perspectiva de las personas por un debate más o menos? Es importante, sí, vamos a tener debates, pero que todo se centre en eso y no en la persecución del narcotráfico o el terrorismo, es inaudito”, señaló, al tiempo que emplazó a Jara a visitar el barrio Franklin.
La candidata oficialista respondió a ese desafío temprano este domingo, afirmando que podía “ir a cualquier lado”, instándolo a participar del espacio televisivo.
“Yo tengo toda la disposición, confirmé los cinco debates y creo que es importante que Chile conozca bien lo que pensamos. No sirve estar encerrado en una caja de cristal”, señaló horas antes de que se ratificara la ausencia del republicano.
