Parisi evalúa desempeño de candidatos de cara al balotaje: “Jara mucho mejor que Kast”

La tarde de este viernes, la bancada de diputadas y diputados del Partido de la Gente se reunió para tener sus primeras coordinaciones políticas y legislativas.

En el encuentro, también participó la directiva nacional del PDG y el exabanderado presidencial de la colectividad, Franco Parisi.

Tras la cita, el exaspirante a La Moneda entregó su balance de lo que ha sido la campaña para la segunda vuelta entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (republicano), quienes se han esmerado por conquistar al electorado de Franco Parisi, el tercer candidato más votado el pasado 16 de noviembre.

“Yo creo que (Jara) ha hecho un segundo balotaje mucho mejor que Kast” , lanzó.

Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

“Hemos visto al diputado Meza, que es el niño símbolo del Partido Republicano, diciendo chambonadas, y lo más probable es que eso se repita en el gabinete del potencial presidente Kast. Así que ese estilo de cosas, créanme que nosotros lo vamos a sacar al pizarrón de inmediato”, añadió.

Pese a su balance en torno a los dos candidatos, en el que Jara queda mejor posicionada, Parisi dijo que “las cartas están echadas” y que es “muy difícil” un triunfo de Jara.

Dicho eso, reforzó que su partido tendrá un voto nulo “muy fuerte”.

Jiles a la testera de la Cámara

Con todo, Parisi blindó la figura de Pamela Jiles para la próxima presidencia de la Cámara de Diputados.

“Tenemos a doña Pamela Jiles que salió primera mayoría. Nosotros vamos a hacer todo el intento a través de nuestro presidente del PDG para que doña Pamela Jiles sea la próxima presidenta de la Cámara de Diputados ”, planteó.

Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

“Nosotros estamos dispuestos a conversar con todo el espectro político porque Pamela es un gran aporte a la política chilena y claramente va a ser un sello de que el nuevo PDG llegó para escribir la historia futura política de Chile”, aseguró.

Luego al ser consultado por una eventual candidatura del republicano Agustín Romero a la testera de la Corporación, respondió: “Creo que sería muy malo para Chile que esté el presidente del Partido Republicano en ejercicio en La Moneda y también acá. A mí me gusta equiparar la balanza”.