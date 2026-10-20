Pérdidas en Fondo E gatillan transversal embestida en el Congreso: Senado confirma sesión especial

En medio de la sesión de Sala de este martes 20 de octubre, el vicepresidente de la Corporación, Iván Moreira (UDI), confirmó que el próximo martes 27 se realizará la sesión especial solicitada por los comités del oficialismo y la oposición para analizar las pérdidas por US$ 7.700 millones en el Fondo E de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Más temprano, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció la sesión especial. En la Cámara de Diputados, según lo anunció este lunes el presidente de esa corporación, Jorge Alessandri, también se realizará una sesión especial por el tema.

“La situación de los fondos E de las AFP es grave y merece explicaciones claras”, dijo Núñez en su cuenta de la red social X.

“Si se comprueban responsabilidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes. Los cotizantes merecen respuestas”, añadió la líder de la Cámara Alta.

El anuncio de la presidenta del Senado se suma a la serie de acciones solicitadas por los parlamentarios de ambas cámaras que, desde que estalló el caso, han buscado perfilar su rol fiscalizador en paralelo al procedimiento sancionatorio que inició la Super de Pensiones en contra de las siete AFP por su eventual responsabilidad en la caída de los Fondos D y E.

Desde el PPD, el diputado Jaime Araya instó a los 155 diputados a respaldar la Comisión Investigadora.

“Los vándalos de cuello y corbata deben dar explicaciones”, aseveró.

La solicitud fue ingresada el pasado viernes y el parlamentario pidió acelerar su tramitación administrativa para comenzar cuanto antes la recolección de firmas, destacando la importancia de alcanzar un respaldo transversal.

“Hay muchos parlamentarios que ven con espanto lo que hicieron las AFP. Esperamos tener a la brevedad y en tiempo récord la firma de todos los diputados de la Cámara. Acá hay que dar una señal clarísima de que estamos del lado de la gente y no del lado de las AFP”, sostuvo.

FA envía oficio

Por el Frente Amplio, la vocería la tomó la presidenta de la colectividad, Gael Yeomans.

La diputada dijo que oficiaron a la Superintendencia de Pensiones para que muestre cuáles son los procesos de fiscalización y las sanciones que van a tener.

“En esto quiero ser bien clara: acá, quienes tomaron decisiones y se permitió apostar con las pensiones, con las jubilaciones de las personas, tienen que pagar y tienen que salir de sus cargos. Yo creo que eso es lo mínimo que debería hacer hoy día la AFP. Y para eso sí necesitamos un proceso de fiscalización por parte de la Superintendencia”, sostuvo.

La diputada del FA añadió que su partido presentó un proyecto de ley para modificar el modelo de cobro de comisiones de las AFP. La iniciativa también adelanta sanciones que contempló la reforma de pensiones, pero que empiezan a operar en abril de 2027.

“Presentaremos un proyecto de ley para cambiar la base de cobro de las comisiones de las AFP para que la comisión deje de ser un porcentaje del sueldo y pase a ser un porcentaje del saldo que cada persona tiene ahorrado”, detalló Yeomans.

Oficialismo abordó el tema en comité político

Los partidos del oficialismo plantearon el tema al gobierno este lunes en la reunión del comité político.

Tras la cita en La Moneda, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, dijo que “nosotros en la Cámara de Diputados no solamente vamos a tener una sesión especial para hablar de este tema, yo soy partidario de que haya una comisión investigadora, que esa comisión investigadora cite a todos los actores en esta materia y tengo la impresión respecto a las personas o instituciones que tenían que fiscalizar, probablemente el que no salga bien parado de esa comisión investigadora sea el señor (Osvaldo) Macías”.