Plan de “Reconstrucción Nacional” de Kast divide al Congreso por rebaja de impuestos y ajustes a la gratuidad

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo

El anuncio del plan de “Reconstrucción Nacional” presentado por el Presidente José Antonio Kast generó reacciones divididas en el Congreso, con críticas desde la oposición y respaldo desde el oficialismo.

La iniciativa fue presentada desde la localidad de Lirquén y contempla más de 40 medidas agrupadas en cinco ejes: reconstrucción de viviendas tras catástrofes, reactivación económica, ordenamiento de las finanzas públicas, fortalecimiento institucional y seguridad pública. El plan incluye recursos por $400 mil millones, además de una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23% y cambios en la gratuidad universitaria.

Entre críticas y apoyos

Desde la oposición, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, cuestionó duramente el contenido del anuncio, especialmente la rebaja de impuestos a empresas y los eventuales ajustes a la gratuidad.

“Una rebaja de impuestos a las grandes empresas, a los más ricos y un recorte a la gratuidad en la educación, eso no es reconstrucción, eso es pasar gato por liebre”, afirmó. El parlamentario acusó además que el Ejecutivo estaría utilizando la emergencia para impulsar su agenda económica.

“Es pararse en Penco y anunciar esto es usar el desastre para implementar una agenda que al parecer beneficia a los que tienen más ingresos y que les pasa la cuenta a los jóvenes”, agregó.

Ibáñez indicó que su sector revisará el proyecto una vez que se conozca en detalle su contenido.

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo Dedvi Missene

En contraste, desde el Partido Republicano de Chile, el diputado Luis Sánchez valoró el plan presentado por el mandatario y lo calificó como una respuesta necesaria frente a la situación del país.

“Chile necesita una reconstrucción, y una reconstrucción a todo nivel”, señaló. El parlamentario apuntó además a la gestión del gobierno anterior, encabezado por Gabriel Boric. “Valoro mucho la iniciativa del Presidente José Antonio Kast. Espero que pueda ingresarse prontamente en el Congreso y que podamos darle un pronto trámite para resolver las grandes urgencias que viven nuestros compatriotas hoy”, indicó.

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo Partido Republicano

En la misma línea, la diputada republicana Paz Charpentier destacó que el anuncio se haya realizado en la zona afectada por los incendios. “Resulta fundamental porque obras son amores y no buenas razones; son las acciones concretas lo que les da esperanza a estas familias”, afirmó.

La parlamentaria sostuvo además que el despliegue del gabinete en la Región del Biobío demuestra que la reconstrucción es una prioridad del gobierno.

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Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), el diputado Henry Leal también respaldó los anuncios del Ejecutivo.

“Respaldo plenamente el anuncio del Presidente Kast y su ministro. Es lo que corresponde hacer: equipos desplegados en terreno, trabajo técnico, serio y responsable”, señaló.

El parlamentario enfatizó que la reconstrucción tras los incendios sigue siendo una urgencia pendiente. “La emergencia está ahí, en los incendios que nunca fueron satisfechos y nunca se hizo la reconstrucción adecuadamente y a tiempo”, afirmó.

El proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo será ingresado próximamente al Congreso, donde se anticipa un debate marcado por las medidas fiscales incluidas en la propuesta, particularmente la rebaja de impuestos a empresas y las modificaciones a la gratuidad universitaria.

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Cambios para la gratuidad y el CAE

Respecto a la “reestructuración fiscal”, el Presidente José Antonio Kast mencionó que buscarán restringir la extensión de la gratuidad a nuevos deciles y que solo podría incluir a estudiantes menores de 30 años.

Además, planteó fortalecer el sistema de cobro del Crédito Aval de Estado (CAE) y establecer una mora para el ingreso de nuevas universidades al sistema.

Sobre esto mismo, la vocera de Gobierno, Mara Sedini dijo que estas modificaciones tienen la intención de “poner orden” a los recursos que entregan estos beneficios.

“Están recibiendo muchas veces beneficios personas que no calzan con las estructuras o las definiciones que se esperan para la recepción de esos recursos, y quienes salen perjudicados son las personas que lo necesitan”, señaló la ministra.

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Además, recordó que el Presidente habló sobre “un borrador” respecto de estos anuncios y que las especificaciones saldrán a medida que se avance con las discusiones sobre este tema.

Desde la oposición en cambio, se han mostrado preocupados por los dichos del Gobierno durante este sábado.

El diputado del Partido Socialista, Juan Santana dijo que lamenta que “los primeros anuncios en materia de educación del nuevo gobierno apunten directamente a restringir una de las políticas públicas más importantes que ha tenido el país en los últimos años, la gratuidad en la educación superior. Se trata de una política que hoy concentra una parte significativa de los beneficios estudiantiles y que, además, cuenta con una alta valoración ciudadana”.

Además, planteó que “este tipo de planteamientos también relativiza la promesa que el propio presidente Kast hizo de no afectar derechos sociales. Por lo mismo, nos pone en estado de alerta, porque no es aceptable que los ajustes fiscales que el Gobierno ha anunciado terminen financiándose a costa de limitar la gratuidad u otros apoyos fundamentales para el acceso a la educación de miles de estudiantes en Chile”.

Asimismo, la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider señaló a través de su cuenta de X que “¡esto no es reconstrucción, es un retroceso para las personas! Restringir la gratuidad es restringir el derecho a la educación, insistir en el CAE es mantener el despilfarro de recursos públicos y los abusos a las familias y bajarle el impuesto a las empresas no es la vía al desarrollo ni al crecimiento, es favorecer a los que más tienen. La ultraderecha pone los intereses de su sector político y los grandes empresarios, antes que los de los chilenos y chilenas”.

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo Andres Perez

En la misma línea el diputado Héctor Barria de la Democracia Cristiana (DC), quien fue integrante de la comisión de Educación en el periodo pasado, comentó que “esto se veía venir. Meter mano a temas que se consideran en nuestro país como derechos adquiridos va a provocar crisis de gobernabilidad, es por eso que en la Democracia Cristiana esto también se ha transformado en un debate; una actitud colaboracionista o una oposición férrea, firme y al mismo tiempo constructiva. Ante estos anuncios, de mi parte al menos, sería una oposición. No se puede retroceder en acceso igualitario, gratuidad al sistema de educación superior”.

Parlamentarios reaccionan al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast: críticas desde el FA y respaldo del oficialismo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Carlos Carvajal, diputado del Partido por la Democracia (PPD) y futuro miembro de la comisión de Educación dijo que “la gratuidad universitaria es una de las políticas educativas más importantes del último tiempo, que ha permitido a miles de familias acceder al derecho a la educación de sus hijos. Si Chile quiere ser un país desarrollado tiene que fortalecer el acceso a la educación, no limitar el ingreso. Es una mala señal para el país que se pretenda recortar”.