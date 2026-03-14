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    Kast presenta desde Lirquén proyecto de “Reconstrucción Nacional”: enfatiza en problemas fiscales y crítica al gobierno anterior

    "Queremos que las familias de Ñuble y Biobío, que perdieron sus casas, sean las primeras en saber que este es un gobierno que está trabajando para usted", resaltó el mandatario durante su alocución de esta jornada.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Kast presenta desde Lirquén proyecto de “Reconstrucción Nacional”: enfatiza en problemas fiscales y crítica al gobierno anterior

    Desde la comuna de Penco, en la Región del Biobío, el Presidente José Antonio Kast abordó este sábado en mayor profundidad el proyecto de ley “Reconstrucción Nacional”, presentado durante esta jornada por el gobierno.

    La iniciativa del Ejecutivo contempla cinco áreas principales: Física, Económica, Institucional, Fiscal y del Orden legal y seguridad pública.

    En su alocución desde la localidad de Lirquén, en Penco, Kast resaltó el espíritu de comunidad de los locatarios más afectados por los incendios de este año. Además, destacó el despliegue del Ejecutivo y el equipo conformado.

    En particular, en la región acompañaron al Mandatario los ministros de Hacienda (Jorge Quiroz), Interior (Claudio Alvarado), Seguridad (Trinidad Steinert), Defensa (Fernando Barros) y Desarrollo Social (María Jesús Wulf).

    Presidencia de Chile

    “Desde aquí, queremos partir trabajando. Queremos que las familias de Ñuble y Biobío, que perdieron sus casas, sean las primeras en saber que este es un gobierno que está trabajando para usted. Ha habido discusiones de por qué usamos ese concepto: porque en el trabajo se representa el amor hacia el prójimo, en el servicio está reflejado lo que nosotros queremos hacer”, explicó sobre el proyecto el Presidente Kast.

    Para explicar las medidas a tomar, Kast señaló que “hay que entender qué se derrumbó en Chile”.

    Así, inmediatamente detalló el estancamiento económico, la pérdida del empleo formal y los problemas en las finanzas públicas.

    De esto último, que ha sido tema los últimos días tras la discusión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y su antecesor en la administración de Gabriel Boric, Nicolás Grau, señaló: “Por supuesto se rompieron las finanzas públicas. De los últimos 18 años, 16 años de esos 18, Chile ha tenido un déficit, una deuda que ha ido creciendo. El año 2008 nuestra deuda equivalente al PIB era de un 5%, hoy día es del 42%”, explicó.

    Además, justificó las medidas que tomarían en el gobierno y que pudiesen ser consideradas como “impopulares”. “Al principio alguien va a decir, no, pero es que me quitaron esto. Pero se lo quitaron, ¿por qué? Porque alguien le mintió. Alguien le dijo que tenía todos los recursos, que no se preocupe, total, paga el que viene. Bueno, eso tiene que cambiar“, señaló al respecto.

    Presidencia de Chile

    En ese sentido, Kast criticó lo realizado por la administración del expresidente Gabriel Boric.

    “Aquí también hay muchos que decían que iban a refundar nuestra patria. Y se generó todo un debate democrático, donde ganó una opción que dijo que iba a refundar el país. Pero no prosperó porque volvió el sentido común”, comenzó señalando al respecto.

    A lo que agregó: “Y aquellos que quisieron refundar el país, que tuvieron el país en sus manos, lamentablemente no supieron gestionar el país. Porque si iban a refundar el país, lo más evidente era poder gestionar cosas como esta, cosas como la de Valparaíso. E iban muchas autoridades, pero las soluciones no llegaban”.

    Los detalles del proyecto de Reconstrucción Nacional

    Tras ello, procedió a detallar las medidas del proyecto de ley. En materia de reconstrucción, anunció la asignación extraordinaria de 400 mil millones de pesos para la reconstrucción en zonas siniestradas. “Todos los ministerios van a tener que reducir, en parte, sus gastos, para poder traspasar estos recursos donde está la urgencia”, explicó Kast.

    En materia fiscal, también resaltó el anuncio de la baja del impuesto corporativo del 27% al 23%, haciendo una comparación con los países de la OCDE. “Para cobrar impuestos no nos comparamos y cobramos más, y para otras cosas nos comparamos cuando nos conviene. No, nosotros queremos que en Chile haya inversión, nosotros queremos destacar a las personas que van a venir a Chile a invertir para dar trabajo”, explicó el mandatario.

    Entre los anuncios, también detalló la eliminación transitoria del IVA a la vivienda por el plazo de un año, con el objetivo de, según el Ejecutivo, vender 100 mil casas que no tendrían todavía dueño.

    Además, en materia de seguridad incluyó el aumento a las penas del contrabando de cigarrillos y a las personas que cooperan en el tráfico de personas.

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    Más sobre:José Antonio KastReconstrucción NacionalLirquénPencoProblema fiscalViviendaEconomía

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