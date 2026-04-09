Presidenta de RN pide celeridad en investigación a Camila Flores y sostiene que “nosotros siempre creemos en el principio de inocencia”

La senadora y presidenta de Renovación Nacional (RN), Andrea Balladares, se refirió a la investigación que inició el Ministerio Público contra Camila Flores por eventuales delitos financieros, entre ellos el de fraude al fisco.

En conversación con Cooperativa, es que Balladares sostuvo que espera que la investigación -que se mantiene como reservada- se desarrolle con la mayor rapidez posible, a la vez que apuntó que “en temas de recursos públicos tenemos que ser de lo más transparentes posible”.

“Nosotros hablamos con la senadora Flores ayer, quien está dispuesta a cooperar con la investigación, y creo que eso es lo primero”, sostuvo, añadiendo que “esperamos que la justicia en esto actúe muy rápido, porque muchas veces cuando los casos se demoran y no se esclarecen estos hechos, hace un daño muy tremendo a la democracia”.

Es la misma línea, la timonel de RN expresó que “espero que la Fiscalía pueda actuar con celeridad y que la senadora pueda estar disponible para contestar todo lo que se le requiera, para que se sepa la verdad”.

Sobre las medidas que podría tomar el partido, Balladares mencionó que “siempre que uno de nuestros militantes ha estado formalizado por la justicia, se ha suspendido en sus derechos de militante. Cuando hay investigaciones, obviamente tenemos que esperar qué es lo que arroja”.

“Nosotros siempre creemos en el principio de la inocencia, pero cuando son formalizados o imputados, nosotros ya tomamos la decisión de suspenderlos”, explicó.

Según informó el Ministerio Público, la investigación se originó tras una denuncia anónima efectuada en octubre de 2025.