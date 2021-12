Presidente firma proyecto que extiende la carrera profesional de Carabineros y prolonga la permanencia del personal en la institución

El Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, firmó la mañana de este miércoles un proyecto de ley que extiende la carrera profesional de la policía uniformada.

En la ceremonia que tuvo lugar en la Escuela de Suboficiales de Carabineros Fabriciano González Urzúa, en Macul, el Mandatario destacó los avances en las distintas iniciativas que comprende la modernización instruccional que impulsa su gobierno.

Aclarando que la reforma, modernización y fortalecimiento de Carabineros “no es una refundación” y que surgió a partir de un amplio acuerdo nacional el 2018, Piñera señaló que este proceso se hará “reconociendo, valorando y respetando la historia y la tradición” de la institución.

“Esta reforma va a dar un paso adicional a través de un proyecto de ley que vamos a enviar al Congreso que lo que busca es fortalecer y modernizar la carrera funcionaria de Carabineros de Chile, básicamente mejorando las remuneraciones de los carabineros, muy especialmente en los grados más bajos, pero también extendiendo y ampliando el tiempo, el periodo de tiempo que los carabineros permanecen en la institución para poder aprovechar mejor la experiencia y el conocimiento adquirido durante esa carrera”, detalló el jefe de Estado.

Será obligatorio para nuevos carabineros

Piñera acotó que “es fundamental que se entienda que esta nueva carrera funcionaria se va a aplicar a los nuevos integrantes y en forma voluntaria a los actuales carabineros”.

Sobre la modernización institucional explicó que “esta no es una sola ley, esto es un proceso amplio porque tiene una mirada integral”.

“Está en plena marcha y se inició con un gran acuerdo nacional porque esta es una política de Estado, Carabineros de Chile es una institución que no es de izquierda no es de derecha, no es de un gobierno, no es de otro, es una institución que pertenece a todos los chilenos”, destacó el Presidente, asegurando que los policías uniformados constituyen “la primera línea en la defensa del estado de derecho y en la defensa de nuestra democracia”.

Detalles del proyecto

La iniciativa contempla una extensión de la carrera del personal policial uniformado, ampliando el tiempo máximo que puede permanecer en la institución a los 41 años de servicios, en el caso del Personal de Nombramiento Supremo, y 38 años, para el Personal de Nombramiento Institucional.

Asimismo, se aumenta de 20 a 23 años o más la cantidad de tiempo mínimo que el personal debe prestar servicios efectivos para tener derecho a una pensión de retiro mínima y de 30 a 35 años para que pueda obtener una pensión completa.

El proyecto de ley también aumenta los años mínimos para ascender sobre todo en los grados inferiores de la carrera, lo que permite aumentar la cantidad de personal operativo y que el ascenso a grados superiores sea con mayor experiencia.

Además, para realizar una correcta administración del personal, y tal como sucede en las Fuerzas Armadas, se establece la aplicación de la lista anual de retiro. Se realizará una revisión anual del estado de la dotación y de los cupos necesarios en la planta para cursar los ascensos correspondientes, disponiendo el retiro del personal -hasta el número máximo que fije el Presidente de la República- que sea necesario para que avancen quienes cumplen los requisitos de antigüedad y mérito.

La postergación de beneficios previsionales como obtener el derecho a pensión a los 23 años de servicio y el derecho a pensión completa a los 35 años, la creación de una asignación de modernización y el aumento de años mínimos en algunos grados como requisitos de ascenso se aplicará sólo al personal que ingrese a la planta de la institución a partir de la fecha que señale el decreto que pase a fijar el nuevo Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

General Yáñez: “Son avances importantes”

El general director de Carabineros valoró el anuncio.

“Nos deja contentos porque esto es parte de la reforma, es parte de la modernización que tanto miedo algunos han tenido respecto a pronunciarse sobre este tema. Una institución dinámica requiere modernizarse permanentemente y sin lugar a dudas son cambios sustanciales”, sostuvo.

El general Yáñez además destacó el desarrollo de la carrera profesional “entendiendo que hoy día se hace a una muy temprana edad el retiro, prolongar la permanencia cinco años más nos permite desenvolvernos en una profesión que hemos ya adquirido mucha experiencia y por otro lado nos permite también consolidar de mejor forma las capacidades que tienen nuestros recursos humanos”.

“Son avances importantes, son hitos trascendentales en la historia institucional, lo cual viene acompañado a tener una institución mucho más profesional, carabineros mejor preparados y formados para entregar un mejor servicio a nuestros compatriotas”, expresó.