Presidente Piñera: “Necesitamos el apoyo y la colaboración de todos”

El Presidente Sebastián Piñera había adelantado en redes sociales que durante su cadena nacional de este domingo, además de los anuncios respecto a la crisis sanitaria por el coronavirus, realizaría un “balance de lo que juntos hemos hecho para enfrentar esta pandemia y recesión”.

En el marco de ese balance, en su discurso de cerca de 23 minutos, el Presidente explicó que “ningún país, ni siquiera los más desarrollados, estaba preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus”.

“Chile tampoco estaba preparado. Tenemos que ser humildes en reconocerlo. Frente a las enormes dificultades que enfrentamos, todos hemos hecho un esfuerzo gigantesco”, expresó el jefe de Estado.

A continuación el Presidente Piñera afirmó que “estamos haciendo todo lo humanamente posible para que nuestro Sistema de Salud siga prestando las atenciones médicas que nuestros compatriotas necesitan. Y para lograrlo necesitamos el apoyo y la colaboración de todos”.

“La pandemia del coronavirus no reconoce fronteras, ni nacionalidades, ni ideologías políticas. Por eso hoy es tiempo de unidad y no de división. De grandeza y no de pequeñez. De colaboración y no de enfrentamientos”, enfatizó.

El Presidente destacó que “hoy los necesitamos a todos. Necesitamos a cada uno de ustedes que nos están viendo en sus casas. Necesitamos a los funcionarios públicos. Necesitamos al Gobierno y la oposición unidos, a los empresarios y trabajadores, a los gremios y sindicatos, a toda la sociedad civil, chilenos y migrantes. Hoy es cuando debemos unir nuestras fuerzas, nuestras voluntades y nuestros corazones para salvar vidas”.

Además de los funcionarios de la salud, el Mandatario tuvo también palabras de agradecimiento para el Congreso, el Comité de Expertos, la Mesa Social, alcaldes, funcionarios públicos, trabajadores de servicios básicos, Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI.

“También quiero hoy agradecer a los ex Presidentes de nuestro país, por su buena voluntad y consejos, y muy especialmente, a todos nuestros compatriotas: a los que hoy están en cuarentena y a los que hoy trabajan en beneficio de todos”, señaló el Presidente.