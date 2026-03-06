SUSCRÍBETE
    Política

    Provoste (DC) sobre proyecto que conmuta penas: “Que el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”

    La senadora apuntó que el proyecto "finalmente termina liberando a abusadores sexuales, a violadores, asesinos, pedófilos y a miembros del crimen organizado".

    Por 
    Javiera Ortiz
    Yasna Provoste SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, criticó el proyecto de conmutación de penas aprobado durante este miércoles de forma general en el Senado y que provocó un intenso debate en el mundo político.

    El proyecto, aprobado de forma reñida en el Senado, regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados que tengan enfermedades crónicas, sean mayores de 70 años o alguna discapacidad.

    Desde el gobierno, han advertido que en caso de promulgarse como está, liberaría a más de 12 mil reos, entre ellos a criminales de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco y Colina, así como a condenados por delitos de alta connotación como Julio Pérez Silva, “el psicópata de Alto Hospicio” y María del Pilar Pérez, “la Quintrala”.

    En conversación con T13 Radio, la parlamentaria, quien protagonizó una de las intervenciones durante la discusión en Sala del proyecto, señaló que “quieren vestir esta iniciativa como humanitaria y no como una solución a los presos de Punta Peuco. Hicieron un proyecto que hasta la propia Corte Suprema les ha dicho que está mal formulado“.

    “Esta ley se hizo para hacer una excarcelación mucho más masiva a los violadores de derechos humanos, pero como no lo quisieron transparentar así, lo dejaron de una manera amplia y que finalmente termina liberando a abusadores sexuales, a violadores, asesinos, pedófilos y a miembros del crimen organizado”, criticó.

    Según Provoste, la derecha adoptó una actitud contradictoria. A su juicio, pese a exigir “mano dura” contra la delincuencia “ese mismo sector propone abrirle las puertas a los peores delincuentes de nuestro país. Lo que espero es que aquí el presidente electo o sus ministros pongan algo de cordura”, señaló.

    “Aprovechemos este plazo que se dio para indicaciones y retrocedan respecto de este intento de dejar libre a los peores asesinos de nuestro país”, apuntó.

