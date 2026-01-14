PS cita reunión de emergencia para abordar arremetida del FA y el PC por absolución de Crespo

Pasadas las 21:00 horas del martes, los principales dirigentes del Partido Socialista (PS) se conectaron a una reunión telemática que citó la presidente de la colectividad, la senadora Paulina Vodanovic.

No había temas en tabla, pero el objetivo era uno: abordar la arremetida que el Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC) emprendieron contra el Socialismo Democrático por aprobar el artículo referido a la defensa legítima de Carabineros en el marco de la ley Nain-Retamal. Todo esto luego de la absolución de Claudio Crespo, quien había sido acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica.

Tras conocerse el fallo, dirigentes del FA y el PC endosaron responsabilidad al PS y al PPD por ser partidarios de la iniciativa mencionado. “¡Que respondan los que la mandaron, que respondan los que la aprobaron!”, emplazó la jefa de bancada de los diputados comunistas, Lorena Pizarro, en un punto de prensa. Ese tipo de intervenciones, que también provinieron de algunos frenteamplistas, molestaron profundamente a los socialistas.

Antes de la reunión, los diputados PS hay habían dado muestras de descontento. A través de una declaración pública, la bancada sostuvo que “las críticas formuladas por el FA y el PC hacia quienes aprobaron la ley no solo resultan injustas, sino también infundadas y oportunistas. Esta fue una ley impulsada y respaldada por el gobierno encabezado por el FA. Fue el gobierno del Presidente Gabriel Boric el que solicitó su aprobación en el contexto del asesinato de funcionarios de las fuerzas de orden. Fue este mismo gobierno el que decidió no vetarla”.