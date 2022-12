“Puede ser útil para muchas cosas”: Piñera reivindica rol de expresidentes y propone creación de consejo consultivo

El expresidente Sebastián Piñera participó este jueves de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado en donde hizo un profundo análisis de la situación de Chile y de sus desafíos futuros.

En la instancia, en donde ya participó Ricardo Lagos y donde también estarán los expresidentes Eduardo Frei y Michelle Bachelet, el expresidente también reivindicó el rol de sus pares y propuso la creación de un consejo consultivo que pueda orientar a los futuros mandatarios en sus labores.

“Yo creo que los expresidentes...Y en Chile hay una cosa muy notable, porque en Perú todos los expresidentes están presos, en Colombia no se pueden ver, en Argentina para qué decir y en Chile los expresidentes han tenido una cierta regla del juego de relaciones entre ellos civilizadas. Tienen buenas relaciones y hay respeto”, comenzó explicando Piñera para fundamentar su idea.

En ese sentido recordó que “cuando era presidente yo invitaba muchas veces a los expresidente a preguntarles ‘qué harías tú en mi lugar’, ‘qué haría usted en este caso’, porque es muy útil saber lo que él hizo, si uno no descubre la rueda. Y los expresidentes uno dice ‘tuvieron que enfrentar problemas parecidos’ y su aprendizaje a mí me era muy útil, muy útil”.

De hecho el exmandatario también contó una anécdota que vivió con Michelle Bachelet: “Yo me acuerdo que una vez la presidenta Bachelet el comedor presidencial, que es donde se hacen las reuniones, las bilaterales, estaba pintado de un color claro y ella en su primer gobierno lo pintó verde, después llegamos nosotros y lo pintamos claro, después llegó la presidenta y lo pintó verde cata y cuando me tocó a mí asumir la segunda vez lo pintamos claro la noche del 11 de marzo. Y yo había convocado a los expresidentes a un desayuno el 12 de marzo y estaban los tres presidentes y de repente llega la presidenta Bachelet, abre la puerta y la cierra. ‘¿qué le pasó?’, ‘No, pensé que me había equivocado de sala porque ayer estaba verde y hoy beige’”.

“Entonces, consultar a los expresidentes me parece que es bueno, que exista una cierta institucionalidad, un consejo de expresidentes consultivo, que puede ser útil para muchas cosas, por ejemplo para el tema de una opinión de los expresidentes para el tema constitucional”, cerró.

Tema constitucional

En el debate constitucional Piñera abogó por modificar el sistema electoral y destacó el “Acuerdo por Chile” al que llegaron las diversas fueras y partidos políticos con representación en el Congreso.

“Lograr un acuerdo, un nuevo pacto social, que sea respetable y respetado, para lo cual requiere una tremenda legitimidad y eso requiere grandes acuerdos, generosidad, concesiones, es fundamental”, comenzó diciendo el también exsenador.

En esa línea Piñera sostuvo que “yo creo que el acuerdo por Chile es una gran noticia para Chile. Obviamente que no deja contento en un 100% a nadie. Pero es un acuerdo que incorpora a prácticamente todas las fuerzas políticas de nuestro país. Y es un acuerdo que por representar a esa gran mayoría y por tener una visión no revanchista ni refundacional, sino seguir avanzando, construir sobre lo que las generaciones anteriores construyeron, pero no estancarnos ni quedarnos paralizados, sino que seguir avanzando, pero no por un criterio de revanchismo, o un criterio de negación o un criterio refundacional. Y creo que es una gran noticia para Chile que ese acuerdo se haya logrado”.

Ahí fue cuando planteó que “yo creo que se requiere una reforma al sistema electoral. Los sistemas parlamentarios pueden vivir con sistemas electorales proporcionales, porque el primer ministro tiene que asegurar la mayoría en todo momento, si no la tiene deja de ser primer ministro. Lo que no funciona bien, como lo ha demostrado la historia chilena, es el sistema presidencial, donde el Presidente tiene un mandato que proviene directamente del pueblo y que tiene un periodo de duración determinado con un sistema proporcional que hace ingobernable, porque ningún gobierno termina siendo capaz de llevar adelante su programa de gobierno”.

Por lo anterior sostuvo que “si vamos a tener un sistema parlamentario proporcional, tiene que ser un sistema parlamentario proporcional mayoritario, que evite que tengamos 20 partidos con representación parlamentaria. Porque en ese contexto es muy difícil llegar a acuerdos”.

Más adelante ahondó en el tema constitucional y afirmó que “yo creo que se requiere un nuevo pacto social y político. Porque los países no pueden vivir permanentemente confrontados en torno a su Constitución”.

“Uno no puede pretender poner en la Constitución todo lo que uno quiere y además, quitarle a las generaciones futuras su capacidad de ir resolviendo. Hay muchos temas que son parte de la política que tendrán que resolver las generaciones futuras, la Constitución no es un programa de gobierno, es un gran marco que pretende fijar las reglas del juego por mucho tiempo, por muchas décadas”, agregó.

Y señaló que “sí (se) va a requerir una nueva institucionalidad. Las instituciones chilenas muchas de ellas no están funcionando y eso la gente lo percibe. Y la gente protesta manifestando su desconfianza, su distancia, incluso su desprecio por algunas instituciones”.

Crisis de las instituciones y deterioro de la política

Otro de los temas abordados por Piñera frente a la Comisión fue la crisis de las instituciones y el deterioro de la política.

“Creo que el principal problema o uno de los principales problemas que tiene hoy Chile y que tenemos que enfrentar, porque son los nuevos desafíos. En primer lugar, la calidad de la política. Creo que la calidad de la política se ha deteriorado hoy en nuestro país de forma alarmante”, indicó.

“La relación gobierno-oposición, que lejos de que su misión no es destruirse uno al otro, sino que es contribuir cada uno desde su lugar, desde su trinchera, a lo que es bueno para Chile, está muy deteriorada. La voluntad de diálogos y acuerdos, que era algo que se conocía y reconocía como algo muy positivo, hoy tiene una descripción muy negativa, muy peyorativa, se le califica siempre de cocina”, agregó.

En esa misma línea planteó que “el respeto por la Constitución y por la ley y por el Estado de derecho se ha debilitado enormemente. Eso se manifiesta en lo que vimos nosotros en cómo se invadían las facultades del Ejecutivo de forma descarada desde el Congreso (...) Todo eso ha ido debilitando y deteriorando la calidad de la política”.

Piñera también reclamó por “el uso abusivo de las acusaciones constitucionales. Se acusó al ministro de Educación por querer abrir las escuelas, cosa que hoy todos lamentamos no haber hecho antes, porque en tema educacional el Covid ha sido un verdadero terremoto” y mostró su preocupación por “el populismo, demagogia, la irresponsabilidad con que se enfrentan los problemas públicos”.

“Además de esta falta de sentido de país, esta falta de sentido de misión compartida. Como que creemos...La política se ha transformado en un ring de box, en que el país no importa, lo único que importa es destruir al que está al frente o proteger privilegios o intereses particulares. Y todo eso es muy malo”, indicó también.

El exmandatario sostuvo, además, que “todas nuestras instituciones están hoy con un nivel de menor confianza, mayor desprestigio, mayor distancia. Y eso lo vemos en todas las encuestas en que los ciudadanos evalúan a las instituciones”.

Finalmente hizo una reflexión sobre la actitud con que se enfrentaba el servicio público e hizo una comparación con lo que le tocó a él vivir en la década de los 90′.

“Hay un problema de actitud, de calidad humana, de que uno tenga que venir al servicio público con una afán de bien común, de bien público, un sentido de misión compartida, no lo que uno ve hoy día en el Congreso, que todos los parlamentarios me cuentan que es un clima insoportable, menos en el Senado que en la Cámara. Entonces hay algo que tiene que ver con lo que era... Pero yo siento que cuando a mí me tocó ser senador de oposición en la década de los 90′ el clima era otro. La actitud era otra. Las conversaciones que teníamos con el ministro de Hacienda eran de otra naturaleza, se respetaba la confidencialidad, la privacidad de las conversaciones, los compromisos se cumplían. Hoy día, usted ve que cada compromiso no se sabe hasta el último minuto porque al final cada uno es dueño de hacer lo que quiera al momento de votar”, afirmó.

Y cerró con que “yo lo único que sé es que cuando se deteriora la política vienen crisis políticas de gran magnitud. Y vean ustedes lo que le pasó a Chile en la década de los 60 y los 70, que pasó un clima de confrontación, de odiosidad, de enfrentamiento, en todos los campos, con nula capacidad de diálogo y de acuerdos”.