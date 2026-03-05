SUSCRÍBETE
    Política

    Quiebre Boric-Kast: Sedini acusa al gobierno de “desviar la atención con discusiones pequeñas” y de actuar con “mala fe”

    “Hay mucha información engorrosa que no se ha entregado y La Moneda un poco trata de desligarse de la responsabilidad y traspasarla a un debate, digamos, muy pequeño, que es si me contestaron o no me contestaron en el teléfono, si el presidente Kast sabía, cuánto le dijimos o no le dijimos. Acá esto es mucho más grave", apuntó la vocera de la OPE.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La vocera de la Oficina del Presidente Electo (OPE) Mara Sedini. Foto: Diego Martin/Aton Chile. Diego Martin/Aton Chile

    La próxima vocera de gobierno, Mara Sedini, ahondó en el quiebre entre el Presidente Gabriel Boric y el presidente electo, José Antonio Kast, y acusó que el gobierno está tratando de “desviar la atención” y que, además, ha actuado de “mala fe”.

    En conversación con radio Agricultura, la actual portavoz de la oficina del presidente electo (OPE) calificó lo que rodea al asunto del cable submarino que China Mobile pretende instalar en el país, que además desató una dura respuesta de Estados Unidos y el fin da las bilaterales entre autoridades entrantes y salientes, como “un tema tremendamente engorroso y la guinda de la torta, de una seguidilla de manejos comunicacionales”.

    Además, dijo, da cuenta de “las crisis del gobierno que implican no contestar, no dar a conocer la información y al mismo tiempo empezar a culpar a otros o, digamos, llevar la conversación hacia otro lado“.

    “Hay mucha información engorrosa que no se ha entregado y La Moneda un poco trata de desligarse de la responsabilidad y traspasarla a un debate, digamos, muy pequeño, que es si me contestaron o no me contestaron en el teléfono, si el presidente Kast sabía, cuánto le dijimos o no le dijimos. Acá esto es mucho más grave. Es algo muy importante y lamentablemente debido a esta opacidad es que también la gente finalmente termina desconfiando", acusó.

    Por otra parte, reafirmó que el diálogo con La Moneda “está siempre abierto, pero las bilaterales terminaron”. También apuntó a que en los traspasos de información “no se ahondaba en ciertos procesos o se escondía, no se transparentaban ciertas cifras, material importante que era necesario saber”.

    Respecto del llamado de personeros de Chile Vamos para retomar las bilaterales, Sedini defendió que “seguir con los traspasos no va a seguir en nuestras prioridades precisamente porque la información ya la teníamos, no íbamos a recibir nada”.

    Adicionalmente, aseveró que “La Moneda trata de dar vuelta la estrategia y hablar de si José Antonio Kast, sabía o no sabía, si había contestado el teléfono o no. Eso, eso es de mala fe, porque finalmente no pone, no pone el eje en el verdadero problema, que es la relación internacional, la falta de transparencia que nos puede traer este conflicto, el cable chino".

    Sedini también negó que la escalada del conflicto entre Boric y Kast responda a una estrategia del presidente electo para congraciarse con Estados Unidos, en vista de que esta semana asistirá a la cumbre Shields of America. “(Desde el gobierno) están tratando de desviar la atención de cosas importantes con discusiones pequeñas (...) Yo descarto esas teorías o esas ideas que se generan con el objetivo de promover algún tipo de roce político, cuando esto es algo que yo creo que valoran todos los chilenos y que lo único que abre son oportunidades a nuestro país", sostuvo.

