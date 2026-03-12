Quiénes son los hombres y mujeres de confianza del Presidente

“Me voy a dedicar a la campaña, pero la idea es que la ganemos”.

Las cosas no andaban bien para el equipo del republicano José Antonio Kast en enero del año pasado. Evelyn Matthei, abanderada de Chile Vamos seguía imbatible en las encuestas y el libertario Johannes Kaiser comenzaba un inesperado ascenso. Había que tomar decisiones.

Fuentes internas confidencian que en una reunión en la casona del partido, en Presidente Errázuriz, Kast le pidió a Alejandro Irarrázaval (64) -quien en ese momento era presidente de la Agrícola Chacabuco- asumir la coordinación de la campaña. El ingeniero, quien venía colaborando esporádicamente, no dudó. Ambos son amigos desde la época de estudiantes en la Universidad Católica, cuando integraron el movimiento gremial impulsados por Jaime Guzmán.

Alejandro Irarrázaval.

Desde ahí lo ha seguido en casi todos sus pasos políticos, salvo por el breve período que militó en RN. Los dos ficharon por la UDI; se fueron juntos en 2016 y lo acompañó en la conformación de Acción Republicana, en la creación del Partido Republicano y en las tres campañas a la Presidencia.

Pocos lo conocen públicamente. Pero en el partido nadie duda que es uno de los hombres con más influencia sobre Kast. De hecho, el 15 de diciembre, apenas el republicano se convirtió en Presidente electo, esa fue una de las cosas que dejó claras ante su equipo.

“Con Alejandro tengo una amistad de años. Cualquier duda con él”, instruyó.

Irarrázaval es descrito como un gestor. Se ganó el apelativo de “gerente general”, por darle estructura y organización a la campaña, tarea en que contó con el apoyo del asesor estratégico y comunicacional de Kast, Cristián Valenzuela, y con la disciplina del nuevo ministro de Obras Públicas Martín Arrau, el “hombre Excel” como le decían en el partido, para hacer cumplir cada actividad de campaña, con planes A y B, por si alguna no podía concretarse.

En la última fase de campaña Irarrázaval también ejerció las funciones de “reclutador” de las figuras para la nueva administración, tarea en la que tuvo choques con el director ejecutivo de Acción Republicana, Sebastián Figueroa, quien estaba a cargo de esa labor.

La queja casi transversal es el fuerte carácter de Irarrázaval y su extrema franqueza, características -dicen- que le podrían jugar en contra en su rol como director ejecutivo del Segundo Piso, en el que debe hacer seguimiento a los compromisos de campaña. O bien, como susurran otros, convertirse en un símil de Cristián Larroulet, reconocido por su labor como jefe de asesores de Sebastián Piñera.

El círculo más estrecho del Presidente Kast.

El estratega

Junto a Irarrázaval está el abogado Cristián Valenzuela, director estratégico de Comunicación y Contenidos de la Presidencia, otro de los hombres fuertes e imprescindibles de Kast y uno de los cerebros estratégicos de la campaña que lo llevó al triunfo.

El principal asesor de José Antonio Kast, Cristián Valenzuela. Diego Martin

Se conocieron a mediados de los 2000, en la Fundación Jaime Guzmán y, desde ahí, se hicieron inseparables. Fue su asesor parlamentario y, desde el 2017, ha trabajado en el relato para llevarlo a la Presidencia.

De sangre fría ante las crisis -en las que navega con fluidez a nivel comunicacional y político, dos áreas que pocos manejan en simultáneo-, nadie duda de su influencia.

Cultiva un bajo perfil, aunque por años buscó provocar debates políticos a través de sus columnas en La Tercera, entre ellas, la ampliamente difundida sobre los “parásitos”. Es serio, pero con sentido del humor; todo lo hace sobre la base de la planificación -durante la campaña tenía una hoja de ruta con propuestas a ejecutar con semanas, días y horas- y maneja en los dedos los tiempos políticos.

En el partido se le adjudica la decisión de no ir a primarias, no establecer una lista conjunta parlamentaria con Chile Vamos, confrontar al gobierno de Gabriel Boric y no ingresar a temas complejos como los valóricos. El paraguas del “gobierno de emergencia” -que permitió la focalización en seguridad, economía y migración- fue una idea del presidente del partido, Arturo Squella, que Valenzuela apoyó y echó a andar.

Su tarea -sin embargo- hoy se ve compleja, pues sobre su escritorio recaerá el peso del posicionamiento comunicacional del gobierno y las soluciones a las eventuales crisis, con lo que los problemas impactarán directamente al Segundo Piso y a las oficinas de Kast.

El círculo de confianza

Desde distintas áreas, el círculo de confianza de Kast lo apuntalará en estos cuatro años. La principal es María Pía Adriasola, quien como primera dama planea asumir un rol activo en el gobierno. Su fórmula apunta a la articulación social y a la creación de nuevos planes, pues no existe la intención de devolver al Área Sociocultural de la Presidencia las siete fundaciones, que fueron traspasadas a distintos ministerios por Irina Karamanos, expareja de Boric.

Si bien Adriasola mantuvo un estricto silencio público durante la campaña, en los partidos se confidencia que sí participa de las decisiones. Acompaña permanentemente a Kast e incluso hace aportes a sus discursos.

María Paz Adriasola, junto a José Anronio Kast. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Junto a ella está la abogada y concejal por Las Condes, Catalina Ugarte, que asumió la jefatura de gabinete de Kast en reemplazo de Carolina Araya, quien está con posnatal. Proviene del corazón del Partido Republicano -es una de sus fundadoras-, y es en este minuto una de las mujeres en las que Kast deposita toda su confianza. Ella fue quien tramitó la audiencia Kast-Boric, que terminó en un quiebre, y la que concretó el segundo encuentro que limó las asperezas. Fue, además, durante la campaña, una de las encargadas del despliegue territorial.

Como administrador de La Moneda asumió el ingeniero comercial de la UC Julio Feres, amigo y compadre del Presidente, quien por estos días ha sido clave en el traspaso de mando y en habilitar las exoficinas de la primera dama Cecilia Morel, en el Segundo Piso, como residencia presidencial, las que empezó a ocupar anoche.

Fue jefe de campaña de Kast en 2021, y en la contienda que acaba de terminar participó como administrador electoral.

En los partidos es calificado con un alto nivel de gestión y como uno de los más queridos. Para muchos es quien contiene a Kast y al equipo en los momentos complejos.

El abogado Pedro Lea-Plaza es otro de los amigos de Kast desde los 80, como estudiantes de Derecho en la Universidad Católica. Ahora, estará a unos pasos de La Moneda, como director del Servicio Civil, considerado el mayor head hunter del país. Esto, porque -desde ese cargo- preside el Consejo de Alta Dirección Pública, sistema que empezó a funcionar en 2004 y que ha seleccionado más de 5 mil cargos estatales. Tras perder en la última elección parlamentaria -donde postuló como candidato a diputado del distrito 11-, Irarrázaval lo convocó al equipo que monitoreaba los nombramientos para el futuro gobierno. Lea-Plaza participó en la revisión de antecedentes de posibles autoridades y tendrá un papel clave en la nominación de las 12 balas de plata que tiene el nuevo presidente, de las que ya se han utilizado tres: el ingeniero Jorge Trujillo en el Servicio de Impuestos Internos, el abogado David Oddó en la Dirección del Trabajo y al abogado y el exdiputado Frank Sauerbaum en la dirección del Servicio Nacional de Migraciones.

Pedro Lea-Plaza, nuevo director del Servicio Civil. Andres Perez

Otro de los cercanos a Kast desde los tiempos de la universidad es Rodrigo Pérez, quien dejó la gerencia legal de Colbún para transformarse en su principal abogado en el Segundo Piso. Y, por tanto, en el gran filtro para la juridicidad de los actos que llevarán la firma del jefe del Estado. Esto -dicen en republicanos- para evitar una crisis tan grave como la registrada en el gobierno de Boric con la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

El abogado y académico de la UC Patricio Dussaillant -director de Ideas Republicanas- es también una de las figuras relevantes del círculo de Kast. Ambos son amigos desde que eran estudiantes de Derecho en la Católica. En el mundo político es reconocido por sus habilidades comunicacionales y visión estratégica. Es director de Ideas Republicanas y fue una pieza relevante en las elecciones de 2021 y ahora en los aportes programáticos. De ahí que el Presidente lo haya nombrado en un cargo clave: la presidencia del directorio de Televisión Nacional.

En el estrecho staff de confianza de Kast se instala también el ingeniero comercial de la UC Sebastián Figueroa, quien conoció al hoy Presidente en 2009, en un programa de la Fundación Jaime Guzmán y lo acompañó cuando renunció a la UDI en 2016. En 2021 fue su jefe programático en el área educacional y en este período ha sido director ejecutivo de Acción Republicana. Figueroa fue uno de los perjudicados con el ascenso de Irarrázaval. Sin embargo, Kast lo nombró como subsecretario de Desarrollo Regional, un puesto clave, pues es visto como la “billetera fiscal” de los municipios.

Y aunque todavía no tiene un cargo en el gobierno, la abogada Carmen Soza, directora de Ideas Republicanas y quien lideró las propuestas programáticas de la campaña, es una de las figuras cercanas a Kast. Incluso lo acompañó a varias giras durante la contienda electoral. No se descarta -comentan en el Partido Republicano- su posible aterrizaje en el Segundo Piso o en otras funciones de la administración de gobierno.