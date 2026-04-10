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    Republicanos pide al Ejecutivo poner “discusión inmediata” al proyecto de “Escuelas Protegidas” y carga contra el PC

    El jefe de bancada, Benjamin Moreno, enfatizó en la importancia de estas medidas. "No pueden existir grupos políticos, específicamente el Partido Comunista, que excusándose en un legítimo derecho de la discusión, traten de dilatar esto exclusivamente con motivos políticos", agregó al respecto.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Republicanos pide al Ejecutivo poner “discusión inmediata” al proyecto de “Escuelas Protegidas” y carga contra el PC Partido Republicano

    La bancada de diputados Republicanos realizó este viernes un llamado al gobierno de José Antonio Kast a acelerar la tramitación del proyecto de ley de “Escuelas Protegidas”, surgido en respuesta a la violencia escolar.

    El jefe de bancada, Benjamin Moreno, llamó que el gobierno le ponga discusión inmediata al señalado proyecto.

    Creemos que más allá de las legítimas discusiones y tiempo que se le tengan que dar a esta materia, es una urgencia y no pueden existir grupos políticos, específicamente el Partido Comunista, que excusándose en un legítimo derecho de la discusión, traten de dilatar esto exclusivamente con motivos políticos. Punto aparte es la vergonzosa declaración de juventudes de ese partido, donde justifican la violencia contra personas por pensar distinto”, señaló el parlamentario", señaló el diputado.

    Además de lo anterior, Moreno también anunció que solicitará la conformación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados para revisar “todos los actos y el financiamiento en universidades donde se cometen actos de violencia y el cumplimiento de los mismos centros de educación superior de estas normas que son obligatorias y no optativas”.

    Sobre la solicitud de discusión inmediata del proyecto “Escuelas Protegidas”, la parlamentaria Valentina Becerra, de la Comisión de Educación, señaló que “es un proyecto que entrega herramientas concretas a los establecimientos educacionales. Acá lo más importante es el orden, la autoridad y la seguridad dentro de nuestras escuelas, de nuestros establecimientos, de distintos niveles”.

    Por su parte, Leandro Kunstmann, como exestudiante de la Universidad Austral, criticó la labor del rector Egon Montecinos en controlar la situación tras la agresión a la ministra de Ciencia Ximena Lincolao en aquella casa de estudios.

    “Le queremos pedir al rector de la Universidad Austral que primero cumpla con todos los reglamentos internos y los procesos necesarios para poder desvincular a los estudiantes que estuvieron involucrados en los actos de violencia, cierto, y si eso no es capaz de garantizarse, nosotros le vamos a pedir firmemente al rector que dé un paso al costado”, señaló el diputado.

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    Más sobre:RepublicanosEscuelas protegidasBenjamín MorenoValeria BecerraLeandro KunstmannEducaciónPCPartido Comunista

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