    Republicanos y Chile Vamos acusan “chantaje político” del PS tras advertencia por candidatura de Bachelet a la ONU

    Dirigentes del sector aseguraron que hay un intento de presión política luego de que la timonel socialista, Paulina Vodanovic, advirtiera posibles “consecuencias” si el futuro gobierno no respalda la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de ONU.

    Por 
    Franco Cicchetti

    Un cierre de filas casi automático en la derecha provocaron las recientes declaraciones de la presidenta del Partido Socialista (PS) y senadora, Paulina Vodanovic, quien advirtió sobre “consecuencias” si la futura administración de José Antonio Kast no respalda la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

    “Yo creo que sería un tremendo error que el futuro gobierno no apoyara la candidatura de Bachelet. Obviamente, si es algo político... Me parece a mí que es evidente que va a haber consecuencias, pero que no son de un partido, que es de los sectores más amplios de la sociedad que exceden a lo que fue la Nueva Mayoría o la Concertación. Por lo tanto, imagino que el gobierno entrante estará haciendo un análisis acertado", dijo en el podcast Cómo te lo explico, que se transmite por La Tercera.

    Las palabras de la timonel socialista generaron malestar en la derecha, donde leyeron el mensaje como una amenaza directa de bloqueo legislativo en el Congreso Nacional a cambio de asegurar un puesto internacional para la exmandataria.

    En el partido del presidente electo, el rechazo fue categórico y frontal. La diputada Catalina del Real fue una de las voces más duras, acusando a Vodanovic de intentar “secuestrar la gobernabilidad del país”.

    Lo que estamos viendo por parte de la senadora Vodanovic es chantaje político puro y duro. Le están diciendo al Presidente electo que, si no apoya la candidatura de Bachelet en la ONU, le van a bloquear la agenda en el Congreso. Los problemas de los chilenos no pueden ser moneda de cambio para pagarle favores políticos a Michelle Bachelet. Es una irresponsabilidad democrática sin precedentes”, sentenció Del Real.

    En la misma línea, el diputado Luis Sánchez cuestionó la actitud del oficialismo saliente, asegurando que “las decisiones de Estado no se toman por medio de amenazas o intimidaciones. Es lamentable cómo a la izquierda cada cierto tiempo le asoma la tentación violenta”.

    Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi optó por la cautela limitándose a señalar que el eventual apoyo a Bachelet “es una decisión que tiene que tomar el Presidente Kast una vez que haya asumido”.

    El rechazo de la coalición

    En el resto de la derecha también cuestionaron los dichos de Vodanovic. En RN, el diputado electo Francisco Orrego (RN) instó a la senadora a “salir del barro y de la pelea chica”, advirtiendo que “no legislar es igual a no trabajar, a darle la espalda a los chilenos. Esa actitud matonesca no es el camino”. Su par, Andrés Longton (RN), apuntó al origen de la postulación de Bachelet, argumentando que “nació y se concretó sin considerar a quien iba a tener que asumir la Presidencia”, lo que a su juicio “conlleva un vicio en su origen y no puede estar sujeto a condicionamientos”.

    El propio presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea (RN), abordó en Radio Pauta la tensión desdramatizando las eventuales represalias legislativas, pero fijando límites: “Me carga el estar amenazando, poniendo condiciones por todo lo que uno va a hacer o no va a hacer. El Presidente Kast tiene todo el derecho a evaluar o no candidaturas”.

    Sebastian Nanco/Aton Chile SEBASTIAN NANCO/ATON CHILE

    La exigencia de entender el nuevo mapa político fue el eje de las críticas desde la UDI y Evópoli. El diputado gremialista Marco Sulantay (UDI) aseguró que las amenazas no aportan a la convivencia y que la senadora “probablemente no está haciendo la diferencia entre el manejo que ella hace de su partido y cómo se relaciona una coalición de gobierno totalmente distinta a sus convicciones”. Mucho más lapidario fue el diputado Jorge Guzmán (Evópoli).

    “La senadora Vodanovic, el Partido Socialista y la izquierda deben entender algo básico: perdieron las elecciones y hoy no son gobierno. Por lo tanto, las decisiones sobre el futuro de Chile ya no las toman ellos”, indicó.

    En el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo (PSC) elevó el nivel de las críticas, señalando que la postulación a Naciones Unidas debe evaluarse estrictamente por méritos y conveniencia para el país. “Chile necesita decisiones con visión de Estado y respeto institucional, no advertencias ni ultimátums matonescos, más propios de mafias que de partidos políticos”, concluyó.

