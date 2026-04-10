Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

¿Coincide, contextualizando un poco los hechos de violencia escolar, en que hay dos tipos de violencia: el que se ha visto hace rato en liceos emblemáticos y la que se está dando a partir del efecto repetición por lo de Calama?

Hay dos tipos de violencia, tienes razón, o tres. Tenemos la violencia política, o por causas políticas; tenemos violencia entre estudiantes y también la violencia entre adultos en los colegios; apoderados contra profesores. Estaba justo ahora en Twitter y me encuentro la declaración del rector de la Universidad Austral y digo, este es el paradigma de lo que nos pasa a nosotros los alcaldes todos los días. Un rector que cree en la práctica que el establecimiento educacional es casi un Estado independiente y dice: “yo negocié con los carabineros y con la ministra para que no entraran”. Se había instalado esta idea de que, aunque existieran delitos fragantes dentro de los colegios, carabineros no entraban. Eso me pasó a Ñuñoa, le pasó a Santiago, lo que permitió que la violencia creciera en los recintos educacionales, hasta el punto que la primera vez que entró carabineros a un recinto de Ñuñoa encontramos una fábrica de molotov (...) Por lo tanto, se había fomentado la violencia política por esta irresponsabilidad absurda de que alguien creyera que eran unos espacios ausentes de ley y que había que negociar con estos señores que ponían condiciones. Lo que llevó a la guinda a la torta, que es lo de la universidad Austral, que es como patético.

¿Por qué?

Todo lo que he visto de la declaración del rector lo encuentro patético en tres dimensiones. Cuando dice: yo concordé con la ministra que no entraran. Perdón, él no es una autoridad de la República, no tiene a su cargo el cuidado de la seguridad. Son carabineros los que determinan si entran o no y si hay un delito flagrante él tiene la obligación legal de pedir que entren, no decidir como si él fuera un emperador si pueden entrar o no. La segunda cosa patética es el debate que se da después, de gente que viene con petitorio, sin representación estudiantil y negociando bajo chantaje y él vuelve a decir es que íbamos a responder un petitorio. La tercera cosa patética, en el debate que se da en el marco de la ley que presentó el gobierno, es si no hay que sancionar, quitándole la gratuidad a las personas que participan en estos hechos de violencia, en el caso de los colegios si es que no hay que expulsarlos por la Aula Segura y buscarles un sistema alternativo de educación (...) Creo que hay una estrategia para la violencia política que tiene que dejar de creer que los colegios son lugares sin ley y que, por lo tanto, carabineros no pueden entrar si se cometen delitos.

¿Qué le parece la propuesta de ley de Escuelas Protegidas? Se abrió un debate dentro del mismo oficialismo sobre terminar con la gratuidad en casos de condenados

Lo digo como alcalde, pero también como exministro, la plata del Estado se agota, no es eterna, no sale de los árboles. Tienes que tomar la decisión de a quién le aportas gratuidad, que entiendes que es una inversión para el Estado. Hoy sobre alguien que atenta contra un establecimiento educacional parece que fuera un pecado, un anatema decir que después tienes que quitarle la gratuidad o no darle derecho a gratuidad. La sanción debe ser perder los beneficios que te da el Estado para estudiar. ¿Por qué la universidad? Porque la universidad en Chile no es un derecho universal.

La UDI va más allá y piensan en tarjetas como la Junaeb, la TNE

Yo creo que la gratuidad es un punto. ¿Por qué la gratuidad y no el resto? Porque el resto parece ser derechos, éste es un beneficio.

¿Le gusta así como está Escuelas Protegidas?

A mí me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación de todas las medidas en conjunto, y eso lo estaba conversando con el gobierno diciéndole, mire, si usted me obliga a poner detectores de metal en todos los colegios de Ñuñoa es un gasto innecesario. No tengo ese problema.

10-04-2026 SEBASTIAN SICHEL FOTO: PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

¿Cuáles son los puntos débiles, qué hay que mejorar? ¿Les consultaron a los alcaldes?

Tuvimos una conversación con la subsecretaría que tiene Andrés Jouannet y les dije: habilítenos, no nos obliguen, que es súper distinto, porque cada colegio requiere medidas distintas. Estoy aplicando una encuesta desde ayer en tres colegios para saber cuál es la medida más adecuada para cada uno de los colegios, incluyéndolas todas. Lo que quiero es que no me obliguen a todas.

Las medidas de seguridad en los colegios, ¿Quién la va a hacer?

Seguridad Municipal. Eso se lo dije al ministro Pepe (José) García. Me preguntó lo mismo.

Pero implica un costo. ¿Usted está en contra de que esto lo hagan los profesores, los inspectores?

Nadie que sea del sistema educativo interno porque provoca problemas de convivencia, es obvio (...) No es aumentar los costos, por eso digo que no tiene que ser obligatorio. Hoy día en el chat de alcaldes estábamos todos histéricos porque se puso de moda, no sabemos si fue un desafío de TikTok, que aparecen rayados que dicen tiroteo en el colegio. Dos colegios en Ñuñoa, tres en San Miguel. Hpy, aunque tenga una amenaza real o irreal en un colegio no puedo revisar las mochilas del para ver si alguien va con arma, es ridículo. Lo que no quiero es que sea una obligación que pesa sobre mí, pero sí quiero tener la posibilidad de hacerlo cuando tenga situaciones críticas.

¿Ve un antes y un después o ha visto un cambio desde que asumió este gobierno en materia de seguridad?

Me he juntado con la ministra de Seguridad, con el subsecretario; con la ministra del Deporte por el Estado Nacional y con el subsecretario del Deporte. Eso es harto más de lo que me pasó el año anterior. Me llamaron. La vez pasada con el ministro Cordero después de seis meses logré ir a la reunión para hablar del estadio. Nunca más supe del ministro ni de la subsecretaria. Al menos veo hoy día la intención de escuchar a los alcaldes. Esta ley fue conversada con equipos municipales. Nos citaron a la reunión a Santiago, Providencia, Ñuñoa, no sé cuáles otras más hubo. Presentamos nuestra opinión y veo que hay una actitud distinta respecto a la relación con los municipios. Lo segundo que he visto es que hay una mejor coordinación interinstitucional. Con Germán Codina tengo una relación cotidiana para el tema de los estadios, que hoy día es mi problema principal de seguridad. Con el subsecretario Jouannet tengo una coordinación cotidiana cada vez que tengo una crisis. No sé si es porque soy más cercano o menos que el gobierno anterior (...) Yo gané una comuna que era del Frente Amplio y era como que me cerraron las cortinas. La Subdere traspasaba 900 millones a Ñuñoa anuales, llegué yo y la Subdere traspasó ni uno. Además, el principal problema que yo tenía de seguridad es el Estadio Nacional y adivine a quién pusieron de subsecretaria de Deportes: a la alcaldesa que le gané. Nunca la vi, nunca me pude juntar con ella, era obvio.

¿Se abre la puerta para la destitución de Tomás Fuentes en la comuna luego del informe de la Contraloría?

Déjame aclarar el caso, porque aquí ha sido bien injusto y esta es la moralina del Frente Amplio (FA). Él fue condenado por manejar en estado de ebriedad cuando no era funcionario público, antes. Todos podemos cometer errores en la vida, pero no ha cometido ninguna falta asociada al cumplimiento de sus funciones. El Frente Amplio (Fa) lo quiso destituir por esto, que es bastante ridículo, y tenían los votos para hacerlo. Aquí no hay una sanción de él por el ejercicio del cargo. Cometió un delito cuando no era funcionario público que fue resuelto mientras era administrador municipal. Se le aplica una pena. Lo suspendo 41 días. Renuncia al cargo de administrador municipal, no porque la ley lo obliga a renunciar, sino porque el Frente Amplio le dijo te vamos a sacar del cargo no por la evaluación de tu pega, sino por la moralina de decir que antes en tu vida te portaste mal. Lo destituimos y lo nombré como Dideco porque ahí no lo puede sacar el Frente Amplio para darse gustitos políticos. Esta es la verdad. ¿Qué dijo la Contraloría ayer? Algo bien simple. Me dice, señor, usted no puede nombrarlo Dideco y suspenderlo para aplicar la sanción que tenía de un delito anterior, sino tiene que terminar la suspensión y nombrarlo Dideco. Eso es lo que resolvió.

¿No es que sea ilegal el nombramiento?

El decreto que nombramos es ilegal, para ser preciso. Pero ¿por qué es ilegal? Por las fechas. Porque lo nombré y lo suspendió el municipio. Lo que tiene que hacer es suspenderlo y después nombrarlo. Por lo tanto, lo que es ilegal es la fecha de ese decreto. Lo que hay que hacer ahora es dictar el decreto el 15 y él va a ser Dideco el 15. Eso es lo que dice la Contraloría y desestima las tres cosas que dice el Frente Amplio. Primero, que igual había que hacer este juicio público para destituirlo, porque eso es lo que piden. Le dicen, no señor, ya no tiene la facultad de destituirlo. Lo segundo, que lo intentaron, que quería inhabilitarlo para ejercer cargos públicos de por vida. Si no cometió ni un delito en el ejercicio de la función pública ¿por qué usted quiere eliminarlo de la vida política? Ya es una aberración. La tercera cosa en que le dice que no al Frente Amplio es que el municipio no tenía la obligación de suspender porque no tenía cómo conocer la sentencia, no era parte del juicio. Por tanto, no pudo haber aplicado la sanción cuando decía al Frente Amplio en marzo, porque es imposible, porque la Contraloría no notificó de esto el municipio. La única diferencia, con razón de la Contraloría, que además jurídicamente tiene razón, es que el decreto de nombramiento tiene que ser con fecha posterior a la suspensión.

¿Por qué su defensa?

Son dos cosas. No he visto nunca una crítica a Tomás Fuentes como funcionario. Eso es lo primero. Entonces no es (un tema) de gestión, que es legítimo, es un debate moral y político. La moralidad del Frente Amplio, que alguna vez sacó a Javiera Parada de una candidatura a diputada porque había manejado en estado de ebriedad cuando era ciudadana pero no quiere sacar a Gabriel Boric cuando fue pillado en un supermercado robando pisco (...) Es ridículo instalar esta superioridad moral del FA, que lo hizo Jackson, lo hacen ahora estos cabros del FA porque no ha cometido ninguna falta como administrador municipal que amerite su destitución y lo quieren destituir igual. A veces las peleas tienen que ser de principios (...) Me aburrí durante cuatro años de escuchar estos sermones de esos niños del Frente Amplio, de inmadurez de dirigentes estudiantil, con quién te metiste, con quién pololeaste, si era la polola de. Si me quieren decir que es mal administrador municipal, todos los debates posibles, y podría evaluarlo y sacarlo y lo haré si es mal Dideco. Lo que no voy a aceptar es que básicamente terminen diciendo ellos qué es lo correcto o incorrecto moralmente, porque esa es la filosofía de Giorgio Jackson que tenemos que erradicar de la política y voy a dar esta pelea, aunque sea impopular por una razón bien de fondo, él no cometió ningún delito mientras era funcionario municipal, todo lo contrario.