Sin Marco Rubio: Casa Blanca da a conocer delegación que asistirá a cambio de mando de Kast

La Casa Blanca dio a conocer es la delegación de representantes del gobierno de Estados Unidos que vendrá al cambio de mando del próximo 11 de marzo, donde el Presidente Gabriel Boric le entregará la banda presidencial a su sucesor José Antonio Kast.

Se esperaba que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, asistiera al hito, pero su nombre no figura en la nómina.

Así las cosas, la comitiva será encabezada por el subsecretario de Estado, Christopher Landau, y será integrada por el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd; el Alto Funcionario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; y el subsecretario Adjunto, de la Oficina de Asuntos Económicos, Caleb Orr.

A estos se sumará el subsecretario de Guerra Interino para la Defensa de la Patria y Asuntos de Seguridad de las Américas, Joseph Humire; la asesora Senior de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo, y el jefe de Gabinete de la Oficina del Consejero, Matthew Rhodes.

La lista se da a conocer a pocas horas de que el presidente electo, José Antonio Kast, emprenda su viaje a Estados Unidos, para participar de la cumbre Shield of Americas.